Un violento ataque con arma blanca sacudió a la ciudad de Nueva York cuando cinco personas fueron apuñaladas en Penn Station, una de las estaciones ferroviarias más importantes y concurridas del país. El hecho ocurrió durante la noche del domingo y generó un amplio operativo policial en pleno centro de Manhattan.

Según informaron las autoridades, los equipos de emergencia encontraron a una víctima con heridas de gravedad, dos con lesiones moderadas y otras dos con heridas leves. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Bellevue para recibir atención médica.

Poco después del ataque, efectivos de la Policía de Nueva York detuvieron a un sospechoso, quien quedó bajo custodia mientras avanza la investigación. Hasta el momento no se difundieron oficialmente su identidad ni los posibles motivos que desencadenaron la agresión.

El episodio ocurrió en Penn Station, un estratégico nodo de transporte que conecta servicios ferroviarios regionales, nacionales y suburbanos y por el que circulan cientos de miles de pasajeros cada día. El ataque provocó demoras, restricciones de acceso y un importante despliegue de seguridad en la zona.

La agresión se produjo además en la víspera de una actividad de alto perfil en Nueva York: la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Madison Square Garden para presenciar el tercer partido de las Finales de la NBA. Debido a ese evento, las medidas de seguridad ya habían sido reforzadas en los alrededores de la estación y del estadio.

Tras el ataque, agentes del Departamento de Policía de Nueva York, personal de emergencias y efectivos federales acordonaron el sector afectado para realizar peritajes y recopilar pruebas que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Las autoridades continúan investigando si el agresor actuó solo y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el ataque. Mientras tanto, el estado de salud de las víctimas permanece bajo seguimiento médico y la terminal ferroviaria retomó gradualmente su funcionamiento habitual.