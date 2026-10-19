Un violento episodio de agresiones, acusaciones de robo y venganza mantiene en vilo a los vecinos de Pocito. Nahuel Nicolás Gil Montaña y su presunto rival protagonizaron una violenta cacería personal que culminó con un hombre gravemente herido tras sufrir un hundimiento de cráneo. Los hechos comenzaron el domingo a las 16:15 horas con el ingreso del joven apuñalado en una ambulancia del servicio 107.

Nahuel Nicolás Gil Montaña presentaba una herida cortopunzante en el hemitórax izquierdo tras ser atacado en las calles Picasso y San Martín. Según el joven, la agresión fue perpetrada por una mujer acompañada por otro sujeto. Sin embargo, pocos minutos después de recibir asistencia médica en el nosocomio, el implicado se fue burlando los controles sin tener el alta para planear una rápida represalia personal.

Los efectivos policiales se dirigieron al Barrio Teresa de Calcuta para dar con el joven. En el lugar hablaron con un familiar que confirmó que el muchacho había sido acusado de un robo en la zona por una mujer y un hombre que lo emboscaron para apuñalarlo. La búsqueda finalizó cuando descubrieron que se había trasladado hasta el Barrio San Martín en medio de un violento enfrentamiento.

En dicho lugar se desarrollaba una feroz gresca entre bandos delictivos rivales con disputas de vieja data. El joven conocido como El Burrito utilizó presuntamente un machete para intervenir en la pelea y asestó un brutal golpe en la cabeza a su contrincante. La fiscalía de turno de UFI Genérica tomó intervención en la causa para investigar los graves hechos ocurridos en la zona.