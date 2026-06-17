Un joven ciclista de 21 años resultó herido tras ser víctima de un violento intento de robo ocurrido el lunes por la noche en el departamento Chimbas. El hecho se produjo cuando un delincuente intentó sustraerle la bicicleta y, ante la resistencia de la víctima, lo atacó con un arma blanca antes de escapar.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Tambor de Tacuarí y Reconquista. Según informaron fuentes policiales, el joven se encontraba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un desconocido que intentó apoderarse de su bicicleta rodado 29.

De acuerdo con la denuncia radicada, la víctima logró resistirse y evitar que el ladrón concretara el robo. Sin embargo, el agresor reaccionó con extrema violencia, extrajo un cuchillo y le propinó varios puntazos en el brazo izquierdo.

Tras el ataque, el delincuente se dio a la fuga, mientras que testigos del hecho solicitaron asistencia médica. Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias llegó al lugar, brindó las primeras atenciones al herido y lo trasladó al Hospital Guillermo Rawson.

En el centro de salud, los profesionales constataron que las lesiones no comprometían órganos vitales, por lo que el joven quedó fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que inició actuaciones por tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca. En ese marco, los investigadores trabajan para identificar y localizar al agresor, quien hasta el momento permanece prófugo.