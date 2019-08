Apuntan a Industrias Chirino por afectar a las Lagunas de Guanacache

Los huarpes laguneros manifiestan que la situación no da para más. Si el Estado sanjuanino no toma urgentes y responsables medidas, Las Lagunas de Guanacache, que fueron declaradas sitio Ramsar en el año 1999 (ver nota aparte),se convertirán en desierto y desaparecerán. Y con ello, un patrimonio eco ambiental único de la provincia, la historia, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Los habitantes de las Lagunas sarmientinas (que en su mayoría son descendientes de los pueblos huarpes asentados históricamente en el lugar), lo vienen denunciando desde hace más de 15 años en diferentes organismos del Estado provincial y Nacional: los caudales de agua que encausa el Canal 4 son desviados en todo su trayecto por emprendimientos privados. Y el último, el más escandaloso de los tapones: el de la empresa Chirino. Que a ambos lados del canal ha creado lagunas artificiales para extraer el material con el que elaboran sus productos comerciales. Sin reparar, en lo más mínimo, que aguas abajo está generando un desastre ecológico y medioambiental descomunal.

“Desde que esta empresa se instaló en la zona, el agua dejó de llegar a las lagunas y todo aquí cambió”, le dijo a DIARIO HUARPE José Díaz, cacique de la comunidad lagunera huarpe Aguas Verdes.

Una realidad extrema

Según Díaz, desde que la empresa empezó con los tapones para desviar el agua, la vegetación de las Lagunas (del lado sanjuanino) se empezó a secar. Las aves y todos los animales, migraron. No se pudo pescar más. Tampoco hacer más las huertas a orillas de las lagunas. El aire se hizo más caliente y la bruma del alba y los atardeceres, desapareció.

““Donde antes había laguna, hoy hay una olla de tierra resquebrajada o directamente un arenal por la desertificación”, contó entristecido Díaz, y luego agregó: “Los animales, que son nuestro último sustento alimenticio y económico, se nos están muriendo de sed.

En la actualidad, en el territorio, hay 14 puestos y viven un total de 200 personas; de las cuales 80 son niños y adolescentes.

El agua que consumen se las lleva el municipio de Sarmiento en camiones tanques cada 15 días (con suerte). Ya que a veces la espera, como pasó hace unos días (ver nota relacionada), demora hasta más de un mes. Y por más que regulen al máximo el uso del agua, las reservas no alcanzan y la desesperación invade.

José informó que por la crítica situación que se vienen viviendo en la zona, ya migraron (sin quererlo), más de 600 lugareños.

“Muchas de nuestras familias se tuvieron que ir por la realidad extrema en la que hay que vivir en este lugar”, manifestó José. “Pero los que quedamos, estamos unidos y resistiendo en el territorio hasta que las agua vuelvan a Guanacache”.

Una Industria "amigable"

La zona del conflicto se ubica sobre el Canal 4, del lado Este de la ruta 40. Allí justo donde la empresa ceramista (sanjuanina en sus orígenes y ahora con domicilio comercial en Mendoza), opera para extraer la materia prima: greda con alto contenido de arcilla.

A este material la empresa lo forma en las lagunas artificiales que crea en los márgenes del Canal 4; obstruyéndolo, sin dejar pasar una gota de agua hacia las Lagunas.

Según reza en la página oficial de la empresa Chirino, ellos han concebido un sistema de producción amigable con el medio ambiente, ya que la extracción de arcilla la hacen de los sedimentos propios del material de arrastre de cauces pluviales.

Y luego asevera: “Esto genera un impacto ambiental positivo, debido a que garantiza la limpieza de los mismos, evita inundaciones y favorece a la distribución eficiente de los recursos hídricos”.

Cabe desatacar que por año, Industrias Chirino fabrica (con este material que saca del Canal 4), millones de cerámicos, premoldeados y pretensados, que luego comercializa en mercados locales, nacionales, e incluso, internacionales.

Sobre el Canal 4

El Canal 4, es un histórico cauce natural por donde bajaron siempre, desde el Este y por casi 40 kilómetros, las aguas de las vertientes y nacederos al pie de monte precordillerano del departamento Sarmiento. Es decir, de las zonas de Cieneguita, Guanacahce, Divisadero y Pedernal.

Cuentan los laguneros más antiguos que el Canal 4 era la arteria hídrica más importante y fundamental de la zona. Ya que además de mantener los niveles mínimos de las lagunas en las temporadas en los que los ríos Desaguadero, Mendoza y San Juan traían poca agua (otoño, invierno y primavera), posibilitaba que el desarrollo social, económico y productivo no se estancara.

Con los caudales del Canal 4 se mantenían llenas las aguadas; los suelos de sus márgenes húmedos; los ecosistemas y la biodiversidad en equilibrio; la flora y fauna, única y abundante en el lugar.

Pero también el Canal 4 era una ruta acuática que, por medio de canoas y balsas hechas con totora, los ancestros transitaban para intercambiar productos, visitar amigos y familiares asentados a ambos lados del Canal; pescar; recolectar.

En fin, el Canal 4 era la vena principal del sur sanjuanino que conservaba con vida el hábitat de toda la zona y en particular, el de las Lagunas de Guanacache.

Sobre las lagunas

Las Lagunas de Guanacache, conocidas también como Bañados de Guanacache, se ubican en el noreste de la provincia de Mendoza, al sudeste de la provincia de San Juan, y al noroeste de la provincia de San Luis, en el centro de la región argentina denominada Cuyo.

Originalmente eran un total de 25 lagunas intercomunicadas con abundantes islas.

Abarcaban un área de unos 2500 km².

A fines del siglo XIX, debido a la sobre explotación de las aguas de los ríos Desaguadero, Mendoza y San Juan, las lagunas se fueron disminuyendo y solo quedaron las mantenidas por los caudales de las aguas que bajaban por el Canal 4.

Desde 1999 estas lagunas pertenecen al sistema Ramsar

Sitio RAMSAR

Debido a su importancia para el planeta, el 14 de diciembre de 1999 la Convención Internacional Relativa a los Humedales, declara a las lagunas de Guanacache Sitio Ramsar. Una declaración que lo ubica entre los 1900 sitio Ramsar del mundo y entre los 23 del país. Es decir, en la lista de humedales de importancia internacional.

La filosofía de Ramsar gira en torno al concepto de “uso racional” de los humedales. Entendiéndose como uso racional, el mantenimiento de sus características ecológicas, mediante acciones locales, nacionales, y la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.

Para la Convención Internacional los humedales son fundamentales para el planeta por sus valores ecológicos, económicos, culturales, científicos y recreativos.

En definitiva, la conservación de los humedales, así como su uso sostenible y el de sus recursos, se hallan en el centro del "uso racional" en beneficio de la humanidad.

Miradas distintas

Mendoza, San Luis y San Juan

Tal como se referenció en los párrafos anteriores, Las lagunas de Guanacache circundan los territorios de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis.

De lado mendocino ya llevan varios años trabajando en el tema. Incluso, hasta crearon una Fundación llamada “Fundación Humedales”.

Específicamente, esta Fundación se ocupa de las problemáticas que se van presentando en la zona, en pos de implementar los medios necesarios para solucionarlas.

Y algo similar sucede en San Luis, que desde hace años viene desarrollando políticas sociales, económicas y productivas en esta zona, ya que en el sitio Ramsar vieron la importancia histórica, cultural, ambiental y turística.

Y en San Juan?.

Todavía, nada. Porque, lamentablemente, las premisas de nuestros vecinos por estos lares no han prendido. No obstante, los laguneros no pierden las esperanzas.