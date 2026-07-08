Casi nueve años después de la tragedia que enlutó al país, la justicia argentina dictó la primera sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles al ex capitán de navío Claudio Villamide a la pena de tres años de prisión en suspenso. Por el contrario, el tribunal resolvió la absolución de los otros tres ex altos mandos de la Armada que llegaron imputados al debate oral.

El veredicto se dio a conocer pasadas las 12:30, cerrando un proceso que buscaba determinar responsabilidades por el siniestro ocurrido el 15 de noviembre de 2017, donde perdieron la vida 44 tripulantes. Entre las víctimas se encontraban tres marinos oriundos de la provincia de San Juan: los suboficiales Ricardo Gabriel Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo David Martín Silva.

Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del hecho, fue hallado culpable de los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión fue tomada por mayoría por los magistrados Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

En una decisión unánime, el tribunal absolvió al contralmirante Luis López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Héctor Correa. Estos tres oficiales quedaron libres de cargos tras el juicio que se extendió por más de 30 audiencias y contó con el testimonio de unos 90 testigos, entre expertos y personal de la Armada.

El veredicto del Tribunal Oral Federal

El eje central de la condena a Villamide radica en su responsabilidad de mando durante la última misión de la nave. Durante el juicio, se analizó su omisión al no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie tras reportarse una avería inicial en el tanque de baterías. Esta decisión técnica fue clave para los jueces al establecer el nexo entre sus funciones y el fatal desenlace.

Villamide ya arrastraba una sanción previa en el ámbito castrense, habiendo sido destituido de la Armada por un Consejo de Guerra tras un proceso disciplinario en el Estado Mayor Conjunto. Ahora, la justicia civil ratifica su responsabilidad penal, aunque bajo una modalidad de ejecución en suspenso.

Los argumentos de la condena y las absoluciones

Aunque los fundamentos completos del fallo se conocerán en las próximas semanas, el tribunal centró el debate en el estado material del buque y las decisiones operativas tomadas desde tierra. Se examinó minuciosamente la documentación técnica y los informes de mantenimiento para determinar si el submarino estaba en condiciones de cumplir con las fases de adiestramiento y patrullaje en el Mar Argentino.

La absolución de López Mazzeo, Alonso y Correa representó un giro respecto a las pretensiones iniciales, ya que el tribunal consideró unánimemente que no existían pruebas suficientes para vincular sus acciones con el estrago. Una vez publicados los argumentos, las partes involucradas, tanto la fiscalía como las defensas, tendrán el plazo legal para presentar sus apelaciones ante instancias superiores.

El dolor de San Juan por sus tres tripulantes

La resolución judicial reavivó el pesar en la comunidad sanjuanina, que seguía de cerca el proceso por la pérdida de sus tres hijos. Alfaro, Vargas y Silva formaban parte de la dotación fija del navío y realizaban tareas esenciales para la navegación cuando se perdió el contacto con la unidad en el Atlántico Sur. Sus familias, al igual que las del resto de los 41 marinos, han mantenido durante años un reclamo constante por justicia y el esclarecimiento total de lo sucedido.

La secuencia exacta de la tragedia —desde que el submarino perdió el control hasta su implosión final a gran profundidad— sigue siendo, hasta el día de hoy, materia de diversas hipótesis técnicas que el juicio intentó desentrañar a través del relato de especialistas submarinistas.

Una búsqueda de justicia que lleva casi nueve años

El juicio que culminó hoy es un capítulo fundamental en la historia naval moderna de Argentina. El proceso expuso las complejidades del mando militar y las condiciones en las que operaba la Fuerza de Submarinos en aquel entonces. Para las familias, esta primera sentencia es un paso en el largo camino por la verdad, aunque la absolución de tres de los cuatro imputados genera sentimientos encontrados en quienes esperaban condenas más amplias para la cúpula de la fuerza