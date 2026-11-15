ARA San Juan, nueve años de una tragedia que marcó a la Argentina

Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan, una de las tragedias navales más dolorosas de la historia argentina reciente. La embarcación perdió contacto con la Armada Argentina en aguas del Atlántico Sur cuando regresaba desde Ushuaia hacia su apostadero habitual en Mar del Plata. A bordo viajaban 44 tripulantes, 43 hombres y una mujer, que murieron como consecuencia del hundimiento.

El submarino ARA San Juan (S-42) había zarpado el 8 de noviembre de 2017 desde la Base Naval Ushuaia para cumplir tareas de patrullaje y vigilancia marítima. Su misión incluía el control de actividades ilegales en el área del Atlántico Sur.

El 15 de noviembre, mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, frente a las costas de Comodoro Rivadavia, se interrumpieron las comunicaciones con la unidad. Antes de perder contacto, desde el submarino se había informado sobre el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, una situación que afectó las baterías y provocó un cortocircuito y un principio de incendio.

La desaparición puso en marcha un amplio operativo de búsqueda y rescate que contó con la participación de distintos países y medios navales y aéreos. Durante los días posteriores, la incertidumbre sobre el destino de la tripulación mantuvo en vilo a las familias y a la sociedad argentina.

El 17 de noviembre de 2018, un año después de la desaparición, la empresa Ocean Infinity localizó los restos del submarino a más de 900 metros de profundidad y a unos 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El hallazgo confirmó el hundimiento de la nave y la muerte de sus 44 tripulantes.

La causa judicial y las responsabilidades

A nueve años de la tragedia, la investigación judicial tuvo un avance significativo durante 2026. El 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. También recibió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

En el mismo juicio fueron absueltos otros tres exintegrantes de la Armada: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Las responsabilidades penales fueron analizadas a partir de las condiciones operativas de la embarcación y las decisiones de la cadena de mando.

Durante el proceso también se incorporaron antecedentes sobre fallas técnicas que habían sido informadas antes de la última navegación. Entre ellos figuraron inconvenientes en sistemas de refrigeración, filtraciones, sensores y otros componentes del submarino.

El fallo constituyó un primer pronunciamiento judicial sobre las responsabilidades por la tragedia, aunque las querellas familiares cuestionaron aspectos de la sentencia y avanzaron con recursos para continuar la discusión judicial.

El recuerdo de los 44 tripulantes

Cada 15 de noviembre, el país recuerda a quienes integraban la tripulación del ARA San Juan. La fecha fue instituida oficialmente como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan mediante la Ley 27.758, promulgada en octubre de 2024.

Entre los tripulantes se encontraba la teniente de navío Eliana Krawczyk, reconocida como la primera submarinista de América Latina. Su historia, junto con la de los otros 43 integrantes de la dotación, forma parte de la memoria de una tragedia que dejó una profunda marca en sus familias y en la sociedad argentina.

A nueve años de aquel último contacto, el recuerdo de los 44 tripulantes permanece ligado al reclamo de verdad y justicia de sus familiares, así como a las preguntas sobre las condiciones en las que navegaba el submarino y las decisiones que precedieron a su hundimiento.