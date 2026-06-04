Araceli González al borde de la separación por culpa de Adrián Suar

El ambiente artístico está conmovido por el presente de una de sus parejas más queridas. Araceli González y Fabián Mazzei se encuentran en el centro de los rumores tras conocerse una noticia que nadie esperaba. Todo indica que el vínculo que la actriz recompuso con su ex, Adrián Suar, generó un efecto no deseado en su hogar.

En el programa LAM, Pepe Ochoa fue el encargado de dar la primicia asegurando que “Me dijeron que Araceli y Fabián que están en una crisis profunda hace un tiempo. Que no están bien como pareja, que están distanciados, si bien viven juntos en su casa en Pilar, les estuvo costando mucho el último tiempo, sobre todo a Fabián, el acercamiento de Araceli, con Adrián”.

La situación parece haber escalado debido a la repercusión de los dichos públicos de la protagonista. Con respecto a los motivos del distanciamiento, el panelista explicó que “Porque si bien ellos como pareja estaban bien, hay algo a Fabián que le duele mucho, todo lo que está pasando y las actitudes que tuvo Araceli en algunas cuestiones mediáticas que terminaron como de... Generar y distanciar”. Cabe recordar que la conductora había expresado sobre su antigua relación que “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”, palabras que reflotaron sentimientos del pasado.

Para el actor, la exposición de la intimidad fue un punto de quiebre difícil de procesar. Ochoa detalló las situaciones que más afectaron la convivencia mencionando "Uno, el lagrimeo en lo de Mirtha. Ese llanto que yo siempre traté de entender también. Ese llanto... Después me cuentan también que la primera vez que Araceli le daba la nota acá en LAM, donde vuelve a reflotar el tema, eso a Fabián no le hizo bien, porque ese día claramente Araceli abrió una puerta, esa puerta, mete, quieras o no, a todos los involucrados en la historia. Y Fabián siempre quedó en un lugar muy poco amable".

En medio de este clima de tensión, la familia buscó formas de mediar para evitar el final definitivo. Flor Torrente se habría convertido en el apoyo fundamental para intentar un acercamiento entre ambos.

Según la información revelada, "A mi lo que me dicen es que no se estaban llevando bien, que no se estaban llevando bien como pareja. Si bien no se querían separar, si hay una crisis profunda. Flor (Torrente), la hija de Araceli, ayudó a recomponer en este último tiempo. Lo difícil para Fabián fue el llanto en la mesa de Mirtha".

La opinión de los colegas no se hizo esperar ante la delicada situación. Karina Iavicoli se mostró solidaria con el compañero de la actriz al comentar que "Ahora, como ellos se amigaron -que me realegro porque habla de la adultez-, ellos están en crisis y él (Mazzei) a un paso al costado. Me bronca. Me pongo del lado de Fabián". Por ahora, los protagonistas mantienen el silencio mientras intentan transitar este momento en su residencia de la zona norte.