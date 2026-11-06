Araceli González le cortó el rostro a un famoso y rechazó su invitación

Araceli González rompió el silencio tras declinar la propuesta para visitar el exitoso ciclo PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. La reconocida actriz detalló los motivos de su ausencia y analizó los momentos de tensión que se vivieron recientemente en el estudio de televisión entre Santiago Maratea y la China Ansa.

"No fui a PH, pero estuve viendo algunas cosas que fueron sucediendo", comenzó explicando Araceli González respecto a la invitación recibida. A pesar de su decisión de cerrar el año sin realizar una gira por diferentes medios, la artista aclaró su afecto personal al remarcar: "Me invitaron como siempre. A Andy lo amo".

Sin embargo, Araceli González ratificó su tajante negativa de asistir al formato televisivo por cuestiones de agenda personal y cansancio. "Me invitaron como siempre, pero no voy a hacer nada. No tengo tiempo", aseguró la famosa sobre la propuesta que prefirió dejar pasar en esta oportunidad.

La actriz remarcó que su prioridad está puesta en sus proyectos comerciales y personales antes que en la exposición mediática. "No tengo tiempo, estoy complicada y es toda una movida ir a un programa. Como estoy con el lanzamiento de esta plataforma y mi marca, no tengo energía", afirmó con firmeza.

En relación a la intensidad del programa, la entrevistada hizo una directa advertencia sobre el riesgo de asistir sin la preparación adecuada. "Ir a un lugar sin energía… podés cometer muchísimos errores", lanzó al evaluar el contexto actual del envío conducido por Andy Kusnetzoff.

Al ser consultada sobre la búsqueda constante de conflicto en el ciclo, la protagonista no dudó en dar su punto de vista. "Es un programa que lleva a un lugar de polémica, eso es real. Siempre sucede algo con los invitados o personajes, todos los años", opinó de manera directa.

Respecto a la dinámica del juego entre los famosos presentes, la actriz analizó los riesgos del formato de preguntas cruzadas. "Puede ser atractivo jugar en casa a que otra persona te pregunte algo y que no esté en manos del conductor. Quizás un invitado puede cometer un gran error, por lo que queda mal parada esa persona que pregunto y expone al que tiene que contestar. Ahí hay que ser muy cuidadoso", evaluó.

Sobre la picante discusión ocurrida entre los invitados del ciclo de Telefe, la figura mediática fue contundente con su apreciación. "Vi el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea. Me pareció un montón todo", sentenció sin filtros sobre el episodio que generó repercusión.

Lejos de culpar a la producción o al animador, salió en defensa del presentador del programa. "Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de p…, simplemente porque es muy fuerte y no lo sabes abordar, o sabes pero te superó", reflexionó sobre el rol de Andy Kusnetzoff.

Además, agregó sobre la complejidad de evaluar el cruce mediático una vez emitido al aire: "Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, hecho y que lo vivieron ahí". De esta manera, dio por sentado la dificultad de manejar momentos de alta tensión en pleno rodaje.

Para finalizar, dejó en claro cuáles son sus límites personales frente a la pantalla chica. "Uno puede ir a programas a hablar, pero hay un límite para exponer", reflexionó al tiempo que cerró con palabras de afecto hacia Andy Kusnetzoff: "Me gusta el programa de Andy y lo hace desde hace muchos años. Lo respeto y lo quiero. Lo conozco desde hace muchos años y sé cómo es".