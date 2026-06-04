Araceli González reveló el pedido secreto que le hizo a Griselda Siciliani

Araceli González atraviesa un momento de introspección para vivir sin rencores ni enojos. Después de mucho tiempo de enfrentamientos, la actriz logró recomponer su relación con Adrián Suar por el bienestar de su hijo Toto. En medio de este clima de armonía, se refirió a su vínculo con Griselda Siciliani, con quien tuvo diferencias en el pasado relacionadas a su actual pareja, Fabián Mazzei.

Al ser consultada sobre si pudo sanar ese enojo, la artista se mostró muy relajada y desestimó cualquier tensión. Según su mirada sobre la exposición mediática, "Yo no tengo problema, pasa que al ser público, a veces se hacen como películas. Todo pasó hace muchos años". De esta manera, dejó en claro que los conflictos quedaron en el pasado.

Lo más llamativo de su testimonio fue el relato de una propuesta que le hizo a su colega cuando se creía que no podían ni verse. En los eventos donde la prensa buscaba capturar una pelea, ella intentó un camino distinto para calmar las aguas. Sobre esos momentos incómodos, recordó que "Me acuerdo las veces que nos cruzábamos en algún evento y estaban todos buscando la foto juntas, me he acercado a decirle que la hagamos así se terminaba el tema ahí".

Este cambio de postura responde a un trabajo interno profundo que ella consideraba necesario. La actriz asegura que jamás dejó de saludar a nadie y que mantendrá esa conducta. Respecto a la posibilidad de cruzarse nuevamente con Siciliani, fue tajante al decir que "¿Si la saludaría? Yo saludo a todo el mundo, jamás dejé de hacerlo. Al contrario". Así confirmó que hoy prioriza la paz y el respeto mutuo.