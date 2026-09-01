Araceli González se puso celosa y apuntó contra Griselda Siciliani

La actriz Araceli González compartió detalles sobre su futuro laboral y las propuestas que recibió para retornar a la pantalla. Además, al ser consultada sobre polémicas de su pasado sentimental, dejó en claro su postura actual respecto a Griselda Siciliani.

Durante un diálogo con el programa televisivo Intrusos, la artista se mostró sumamente entusiasmada con la posibilidad de regresar a los medios de comunicación en el corto plazo. Al referirse a las opciones que evalúa, González manifestó: "Me dan muchas ganas de hacer televisión, no sé si por las mañanas".

Asimismo, reveló que ya cuenta con un ofrecimiento concreto sobre la mesa para volver a actuar en televisión, aunque optó por la cautela e indicó: "Me ofrecieron hacer algo el año que viene y vamos a hablar más adelante".

No obstante, las alternativas laborales de la actriz exceden el formato tradicional de la pantalla chica. González también recibió un ofrecimiento formal para sumarse a un proyecto de streaming en Olga. Al respecto, se mostró abierta a incursionar en este nuevo formato y explicó: "También tuve una propuesta de streaming en Olga y me encanta, pero también tenemos que charlar".

En otro orden, la actriz se refirió al vínculo actual con su exmarido Adrián Suar, con quien recompuso la relación después de un prolongado periodo de distancia. Recientemente, ambos volvieron a mostrarse cercanos para felicitar públicamente a su hijo, Toto Kirzner, en el día de su cumpleaños.

En ese sentido, ante la consulta sobre si aceptaría compartir una mesa en el programa La Noche de Mirtha junto al productor televisivo, la actriz fue sumamente sincera y aclaró: "Podría ser a esta altura, pero llega Fin de Año y yo empiezo a estar sensible, prefiero esperar a marzo".

El tramo de mayor tensión de la entrevista radial y televisiva surgió cuando el cronista le preguntó sobre la controversia mediática que involucra a Sabrina Rojas y Griselda Siciliani. La artista tomó distancia de forma inmediata e inicialmente expresó: "No y no sé por qué me nombran".

La pregunta trajo a colación las viejas declaraciones públicas que González había brindado en una recordada entrevista televisiva con la conductora Verónica Lozano, donde habló abiertamente de la infidelidad de su entonces pareja con Siciliani.

Al reflexionar sobre aquel episodio del pasado, la actriz aseguró que el transcurso del tiempo le permitió sanar las heridas y procesar los hechos de una manera diferente. Sobre esto, González describió: "Ahí no fui un aluvión de emociones, dije la verdad, pero pasó mucho tiempo, uno sanó y ya me pasan otras cosas". Seguidamente, la intérprete reflexionó sobre la naturaleza de las disputas mediáticas de la farándula y aseveró: "Hay personas que hablan un poco de más y generan estos conflictos, pero yo siempre quedo como expuesta".

Finalmente, al ser consultada por el cronista sobre cómo reaccionaría si en algún momento se encontrara personalmente con Siciliani cara a cara, la actriz sorprendió por su madurez y aclaró de manera contundente: "Yo la saludo, no quiero confrontar". Con una dosis de picardía, la entrevista concluyó cuando se le preguntó sobre la postura de Siciliani en relación a resguardar los detalles de su intimidad, a lo que González sentenció entre risas: "No hablo de mi vida privada".