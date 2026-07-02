Araceli González y el dolor que le ocasionó Suar: “Por él lloré toda mi vida”

Luego de 20 años de mantenerse en veredas opuestas y atravesar una disputa económica extensa, Araceli González y Adrián Suar consiguieron recomponer su vínculo familiar. El conflicto financiero se resolvió a través de la Justicia, instancia en la que Suar reconoció la falta y realizó el arreglo de los números correspondientes para saldar la deuda.

Un gesto fundamental para este acercamiento ocurrió hace un mes, cuando la actriz presenció una función de Sottovoce, la pieza teatral que protagoniza su exesposo con Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

En una entrevista otorgada a Florencia de la V para el programa Los profesionales de siempre, González se refirió a esta transformación personal y familiar. Durante la charla, la protagonista explicó que "Es muy difícil hablar acá un proceso que a uno le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, que poco puede entender otro".

A pesar de la complejidad del camino recorrido, manifestó su satisfacción por el estado actual de las cosas y aseguró que "Pero yo estoy muy feliz con el paso que di y creo que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino también para mis hijos".

La actriz también recordó su exposición emocional en diciembre del año pasado durante el programa de Mirtha Legrand, donde se quebró frente a las cámaras. Al analizar aquel momento, señaló que "Nunca me pasó de llorar en ningún lado, pero en lo personal estábamos viviendo un año bastante difícil con un montón de cosas".

Además, reflexionó sobre la importancia de permitir las emociones y sostuvo que "No volvería a juzgarme, volvería a llorar mil y unas veces más, porque es un sentimiento, las emociones no se manejan".

Para finalizar, la artista aclaró que su sensibilidad pasada no estuvo ligada estrictamente a su exmarido, sino a un contexto general. En este sentido remarcó que "No me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián. Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé. Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie".