Boca tuvo su primera práctica en Colombia y dejó una señal sobre la única incógnita que mantiene en su formación para enfrentar a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. En el ensayo táctico, Rodolfo Arruabarrena eligió inicialmente a Tomás Aranda como titular, aunque minutos después Alan Velasco ocupó su lugar.

El movimiento alimentó la posibilidad de que el juvenil surgido del club sea quien integre el equipo desde el comienzo este sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, la disputa continúa abierta y el entrenador tendrá una última jornada de trabajo para tomar la decisión.

Aranda comenzó entre los titulares

El primer ensayo realizado en territorio colombiano mostró a Aranda como la primera opción para ocupar el sector izquierdo en tres cuartos de cancha. Su capacidad para generar juego, romper líneas con la gambeta y asistir a sus compañeros son algunas de las características que lo mantienen en consideración.

Sin embargo, el futbolista tuvo poca continuidad desde su regreso a las canchas a fines de agosto. Disputó 26 minutos frente a Defensa y Justicia y otros 34 ante Banfield por la Copa Argentina, por lo que apenas acumuló una hora de competencia.

Velasco también tiene posibilidades

Del otro lado aparece Alan Velasco, quien fue titular en los últimos encuentros y viene mostrando un nivel en crecimiento. El ingreso del futbolista durante el ensayo táctico dejó en claro que la decisión todavía no está definida.

Arruabarrena aprovechará la jornada del viernes para terminar de resolver la formación. Ese día brindará una conferencia de prensa y el plantel realizará el último entrenamiento por la tarde antes de la final.

El regreso confirmado de Lautaro Blanco

Una de las variantes que sí está confirmada es el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor había sido preservado ante Banfield por una fatiga muscular, pero después de algunos entrenamientos con cargas reducidas volvió a trabajar a la par de sus compañeros.

De esta manera, ocupará el lugar de Malcom Braida en la formación. Si finalmente Aranda consigue quedarse con la titularidad, serán dos las modificaciones respecto del último equipo.

La probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.