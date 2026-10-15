La Dirección de Arbolado Público de San Juan labró infracciones por podas excesivas, desmoches y talas que dañaron ejemplares del arbolado urbano. Así lo confirmó Raúl Ruiz, titular del área, en diálogo con DIARIO HUARPE durante una entrega de árboles del Programa de Forestación Provincial, realizada en el Centro Ambiental Municipal, ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Paula Moreno y Alvear, en Capital. Tambien asistieron la intendenta de la Capital Susana Laciar, el secretario de Ambiente Federico Ríos, entre otros.

El funcionario explicó que, aunque los departamentos presentaron sus respectivos planes de poda y la Provincia realizó controles semanales, todos los años se registran intervenciones que afectan a los árboles. Según indicó, algunas situaciones se producen por falta de información o de comunicación con los vecinos.

“En algunos casos se producen podas excesivas en el lugar”, señaló Ruiz, quien precisó que cuando los daños son irreversibles se aplican las sanciones correspondientes.

Buscan evitar daños con campañas de información

Para reducir estas prácticas, la Dirección de Arbolado Público impulsa acciones de comunicación junto con los municipios. Entre los materiales de difusión se incluyen videos sobre poda, poda de raíces y los permisos necesarios para intervenir los ejemplares.

El objetivo es brindar herramientas a los vecinos para que conozcan cómo cuidar los árboles y evitar trabajos que comprometan su supervivencia.

Ruiz remarcó que la coordinación con las secretarías y direcciones de Ambiente de los departamentos también incluye el mantenimiento de las redes de riego. Estas tareas son fundamentales tanto para sostener el arbolado urbano como para favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.

En un contexto de emergencia hídrica y ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas, la limpieza y conservación de esos sistemas adquieren relevancia para el cuidado ambiental y el funcionamiento de los desagües.

Diez especies para distintos departamentos

En el marco del Programa de Forestación Provincial, se pusieron a disposición diez especies arbóreas seleccionadas por los equipos técnicos de la Dirección de Arbolado Urbano. La elección contempla las características de cada ejemplar, sus necesidades de agua, la sombra que ofrece, su crecimiento y las condiciones del lugar donde será plantado.

El tamaño de las veredas y el tipo de suelo son otros factores que se tienen en cuenta. Ruiz explicó que las condiciones de Valle Fértil, por ejemplo, son diferentes de las de Rawson, por lo que no todas las especies resultan adecuadas para los mismos espacios.

Los ejemplares están disponibles para que los equipos técnicos de cada departamento soliciten los que mejor se adapten a sus necesidades, tanto para el arbolado de alineación en calles como para la creación de espacios verdes.

De esta manera, el plan busca ampliar la forestación provincial con criterios técnicos y, al mismo tiempo, reforzar las medidas de mantenimiento y cuidado del arbolado existente.