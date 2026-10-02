Una serie de perforaciones, análisis de suelo y estudios con radar reavivó la investigación sobre el posible paradero del Arca de Noé en Turquía. Los trabajos se concentran en la formación Durupınar, una estructura rocosa cuya silueta recuerda a la de un barco y que desde hace décadas genera controversia entre investigadores y defensores de la hipótesis bíblica.

La nueva etapa de los estudios, difundida a comienzos de octubre de 2026, busca determinar si las características del terreno pueden aportar pruebas concretas sobre el origen de la estructura. Sin embargo, los resultados preliminares todavía no permiten afirmar que se trate de una embarcación construida por seres humanos.

Entre los elementos analizados se encuentran muestras de suelo, anomalías detectadas mediante radar y capas con una concentración elevada de materia orgánica. También se informó sobre la recuperación de fragmentos de cerámica, cuya antigüedad debe establecerse.

Las pruebas que podrían cambiar la investigación

Los investigadores buscan determinar si las señales subterráneas corresponden a estructuras artificiales o si pueden explicarse mediante procesos geológicos naturales. Para eso, las perforaciones permiten examinar materiales que no están expuestos en la superficie y compararlos con los datos obtenidos mediante otros métodos.

Uno de los puntos centrales será establecer la antigüedad de los materiales y comprobar si existen evidencias de una construcción humana. La presencia de cavidades, líneas rectas o materia orgánica no demuestra por sí sola que haya existido una embarcación en el lugar.

Los primeros resultados de laboratorio fueron previstos para el invierno de 2026-2027, mientras que el equipo espera avanzar con la presentación de un estudio científico más completo durante la primavera de 2027.

Por qué el hallazgo todavía genera dudas

La formación Durupınar fue identificada en 1959 y se encuentra en el este de Turquía, cerca del monte Ararat, una región vinculada tradicionalmente con la historia del arca en distintas interpretaciones religiosas.

No obstante, estudios geológicos anteriores concluyeron que su forma puede explicarse por procesos naturales. Por eso, las nuevas investigaciones deberán aportar pruebas verificables que permitan evaluar esa explicación frente a la hipótesis de una estructura artificial.

La búsqueda también plantea una distinción fundamental: encontrar restos de una construcción antigua no demostraría automáticamente que pertenecieron al Arca de Noé. Para establecer esa conexión sería necesario determinar su antigüedad, su función y su posible relación con el relato bíblico.

Por ahora, la investigación continúa sin una confirmación definitiva. Los próximos análisis serán determinantes para conocer qué esconde la formación turca y si los nuevos indicios aportan evidencia capaz de modificar las conclusiones científicas anteriores.