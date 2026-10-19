ARCA retendrá $395.000.000 al sanjuanino que ganó $1418 millones en Quini 6

El apostador sanjuanino que acertó los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6 en una agencia de Rivadavia no recibirá los $1.418.000.000 anunciados de manera completa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicará una deducción impositiva que restará aproximadamente $395.622.000 al pozo original. Por este motivo, la persona afortunada que realizó su jugada en San Juan terminará percibiendo un total neto de $1.022.378.000.

Esta quita fiscal se respalda en la Ley Nacional 20.630, encargada de regular los gravámenes sobre premios de juegos de azar en todo el país. La norma fija un porcentaje del 31% aplicado sobre el 90% de la cifra global cobrada, lo cual representa un descuento efectivo del 27,9% sobre la suma total. Tanto la Lotería de Santa Fe como la legislación argentina vigente respaldan la fórmula de este procedimiento técnico.

El cálculo financiero determina que la base imponible alcanza los $1.276.200.000 sobre los $1.418.000.000 entregados en el sorteo. De esa suma imponible se desprenden los $395.622.000 retenidos por el organismo gubernamental de recaudación. En consecuencia, el participante afortunado conservará cerca del 72,1% del valor publicitado formalmente antes del cobro final del billete.

La mecánica legal determina que el descuento se ejecuta automáticamente en el instante previo a liquidar el pago al beneficiario. El ganador no debe abonar por separado la suma de $395.622.000 ni ingresar previamente los $1.418.000.000. La propia Lotería de Santa Fe actúa como agente de retención oficial y deposita el gravamen directamente en las arcas impositivas de la Nación.

Por otro lado, la agencia comercializadora ubicada sobre calle Coll 148 en el departamento Rivadavia cobrará un incentivo independiente del pozo principal. El reglamento establece que el comercio vendedor recibe un estímulo equivalente al 1% del total entregado. La comisión del agenciero no se extrae de los $1.022.378.000 finales ni de los $1.418.000.000 brutos, garantizando que el dinero del apostador permanezca protegido.

Hasta la fecha no se ha revelado la identidad del vecino de San Juan que logró semejante fortuna en el juego poceado. El titular de la boleta debe iniciar la tramitación administrativa correspondiente para recibir los $1.022.378.000 netos que le pertenecen. La cifra definitiva queda confirmada una vez restados los $395.622.000 requeridos por el marco normativo vigente.