La Justicia archivó la investigación originada por el arribo de un avión privado procedente de Estados Unidos que ingresó a Aeroparque con diez valijas que no fueron sometidas al control de los escáneres de la Aduana.

El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2025, cuando Laura Belén Arrieta llegó al país en un avión privado de Royal Class, una de las empresas vinculadas al empresario Leonardo Scatturice. La mujer viajaba junto a los pilotos Juan Pablo Pinto y José Luis Donato Bresciano.

La causa estaba en manos del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien resolvió archivarla en su último día frente al juzgado antes de asumir un nuevo cargo en Comodoro Py.

Qué pasó con las valijas

La investigación comenzó a partir de las irregularidades detectadas en el ingreso del equipaje. Si bien se habían declarado cinco bultos, las imágenes incorporadas al expediente permitieron observar que había más valijas y que ninguna pasó por los escáneres, a diferencia de otros pasajeros que circulaban por el sector.

Las cámaras también registraron a funcionarios de la Aduana permitiendo el paso de los pasajeros y del equipaje por una fila especial, sin someterlos al control habitual.

Uno de los puntos que generó mayor interés fue el testimonio de un policía aeroportuario, quien aseguró haber visto a Arrieta entregarle su teléfono a una empleada de Aduana mientras mantenía una comunicación con alguien que, según su relato, podía ser una persona “de arriba”.

El dato que la Justicia no pudo comprobar

La investigación buscó determinar con quién se comunicó Arrieta y si esa eventual comunicación estuvo relacionada con la decisión de permitir el ingreso del equipaje sin control.

Sin embargo, los peritajes telefónicos no pudieron identificar al supuesto interlocutor. Se detectaron 15 registros de utilización de datos móviles, pero técnicamente no fue posible establecer si correspondían a llamadas mediante aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal, ni determinar quién era el destinatario.

La empresa telefónica tampoco registró una línea a nombre de la empleada de Aduana Cintia Cali durante la fecha del hecho.

El archivo no cierra definitivamente la investigación

Yadarola consideró que no pudo acreditarse una maniobra de contrabando, debido a los límites probatorios de la investigación. Entre ellos se encuentran la falta del escaneo original de las valijas, la demora en la denuncia y la ausencia de información solicitada a las autoridades estadounidenses.

El juzgado todavía espera datos de Estados Unidos sobre el origen del vuelo, su ruta, los pasajeros, el equipaje y la mercadería transportada.

Por eso, desde el juzgado aclararon que el archivo no equivale a un sobreseimiento definitivo. La causa puede reabrirse si aparece nueva información relevante.

Investigan a funcionarios de Aduana

Aunque no pudo determinarse qué había dentro de las valijas, la investigación sí dejó acreditado que hubo un trato preferencial irregular.

Por ese motivo, Yadarola pidió que se investigue a los funcionarios aduaneros que permitieron el ingreso de los pasajeros y su equipaje sin los controles correspondientes, por un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, se solicitó a la Aduana que rediseñe el protocolo de controles para los vuelos privados, mientras queda pendiente la principal incógnita del caso: qué contenían realmente las diez valijas que nunca pasaron por el escáner.