Arden los pasillos de MasterChef por un fogoso romance entre dos figuras

Arrancó MasterChef y estallaron los rumores por un posible romance entre Julieta Poggio y Luck Ra. Moria Casán sorprendió al asegurar en su programa que "están descubriéndose entre las sábanas, a nadie les cierra las fechas porque todos se acostaron con todos, están muy confundidos". La diva dio a entender que la ex Gran Hermano y el cordobés se están encontrando en la intimidad durante las grabaciones del reality.

El cantante terminó hace muy poco su noviazgo con La Joaqui y parece haber cambiado de página bastante rápido. Sin embargo, en la emisión de La Mañana de Moria la conductora volvió a meter ficha sobre la historia al preguntarse si "se están entrando con Juli Poggio". El tema sacudió al espectáculo argentino y las especulaciones no tardaron en expandirse por todos los medios.

El periodista Gustavo Méndez también sumó detalles sobre el vínculo entre Julieta Poggio y Luck Ra. Aunque señaló que el cordobés estaría comenzando algo con alguien de la música, afirmó sobre la modelo que "hay una tensión ahí". Los comentarios sobre lo que pasa detrás de cámaras en el canal crecen cada minuto.

Por ahora ninguno de los dos salió a desmentir o confirmar las versiones de este apasionada affaire. Las grabaciones continúan y todas las miradas dentro de la cocina están puestas sobre la pareja del momento. Habrá que esperar para ver si blanquean la relación pronto.