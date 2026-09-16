Ardie Savea fue descartado de los próximos compromisos de los All Blacks después del golpe que recibió durante el encuentro ante Sudáfrica. El jugador no tiene una fecha definida para regresar a las canchas.

El impacto se produjo durante el partido frente a los Springboks y tuvo como protagonista al sudafricano Malcolm Marx. La situación obligó a seguir de cerca la evolución del tercera línea neozelandés.

Sin presencia ante Australia

La ausencia de Savea representa una baja para Nueva Zelanda de cara a sus próximos compromisos. El jugador quedó descartado y, por el momento, no existe una fecha establecida para su regreso.

La lesión llegó en una etapa importante del calendario internacional para los All Blacks. El equipo neozelandés deberá afrontar sus próximos partidos sin uno de sus referentes.

El golpe ante los Springboks

El antecedente inmediato de la lesión se produjo durante el duelo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. El encuentro correspondió a una nueva edición de una de las principales rivalidades del rugby internacional.

La evolución de Savea determinará cuándo podrá volver a competir. Mientras tanto, Nueva Zelanda deberá reorganizar su plantel para los próximos compromisos internacionales.