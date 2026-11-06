Un incendio se registró en una vivienda de Villa Cremades, en Pocito, donde las llamas afectaron un depósito ubicado en la parte trasera del inmueble. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Pocito, en el lugar había cartón, botellas y cajones.

El siniestro ocurrió a dos cuadras del cuartel de Bomberos Voluntarios. Cuando los equipos trabajaban en el lugar, el fuego ya se encontraba controlado y no se registraron víctimas ni personas heridas.

Investigan cómo se originó el incendio

Por el momento, no se determinó cuál fue la causa que inició el fuego. Desde Bomberos señalaron que el depósito estaba cerca de un sector donde hay un parrillero y un horno.

Como una posibilidad, indicaron que alguien podría haber intentado quemar basura y que alguna brasa habría saltado hasta los elementos almacenados. Sin embargo, aclararon que todavía no se conoce el motivo del incendio.