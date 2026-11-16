En los primeros días de vida, cada recurso puede marcar una diferencia. Una muda de ropa, un paquete de pañales o los elementos necesarios para atender a un bebé prematuro forman parte de una asistencia que muchas familias no pueden afrontar por sus propios medios. Desde hace 41 años, la Asociación AReNa (Ayuda al Recién Nacido) trabaja para acompañar esas necesidades en el servicio de Neonatología del Hospital Rawson.

La entidad surgió en 1985, cuando familiares de médicos y trabajadores de la salud comenzaron a organizarse para reunir elementos que necesitaban los bebés internados. Una de las primeras demandas fue la provisión de leche. Con el paso del tiempo, la tarea se amplió y AReNa incorporó la entrega de pañales, ropa para recién nacidos y madres, termómetros, relojes, balanzas y otros insumos.

La presidenta de la organización es María Dolores Galdeano, mientras que María Cristina Espín se desempeña como tesorera y forma parte del grupo desde 1987. El trabajo se realiza en coordinación con las autoridades del hospital y los responsables del servicio, que informan cuáles son las necesidades prioritarias.

AReNa no brinda asistencia directa a las familias por fuera del hospital, sino que acompaña el funcionamiento de Neonatología mediante los recursos que aporta. La ropa que reciben como donación es revisada, lavada y acondicionada para que pueda volver a utilizarse. También compran prendas nuevas y elementos específicos, como pañales para bebés prematuros.

El jefe de Neonatología del Hospital Rawson, Rodolfo Gil, conoce el trabajo de la organización desde sus primeros años como médico. Comenzó a desempeñarse en el hospital en 1994 y recordó que, en momentos de mayores dificultades económicas, AReNa colaboraba incluso con insumos básicos, como leche y medicamentos. Actualmente, aunque buena parte de esos elementos se encuentra cubierta por la provisión pública, todavía aparecen faltantes puntuales o demoras en la entrega y ahí, AReNa hace la diferencia.

Uno de los momentos en los que esa ayuda resulta especialmente importante es durante el invierno, cuando algunas familias llegan al hospital sin contar con la ropa necesaria para recibir a un recién nacido. En esos casos, la organización contribuye con un ajuar para que el bebé pueda contar con prendas y elementos básicos al momento de regresar a su hogar.

El servicio de Neonatología atiende a miles de nacimientos cada año. Según los datos mencionados durante la entrevista, el área cuenta con 52 camas y 43 médicos. En ese contexto, uno de los desafíos actuales es completar la incorporación de herramientas tecnológicas para avanzar con la digitalización de las historias clínicas y facilitar el trabajo del personal.

El destino de los $10.000.000

Si AReNa resulta elegida en Sanjuanino Solidario 2026, la intención es entregar la totalidad del premio al servicio de Neonatología del Hospital Rawson. La prioridad será comprar computadoras para completar el equipamiento necesario en el proceso de digitalización. Si el presupuesto lo permite, también adquirirán pañales y ropa para los recién nacidos.

La organización sostiene su actividad a través de las cuotas de sus integrantes y de las donaciones de particulares. Sin embargo, con el paso de los años disminuyó la cantidad de socios y algunas de las actividades que realizaban para recaudar fondos, como encuentros y bingos, perdieron continuidad después de la pandemia.

Para sus integrantes, la tarea consiste en acompañar al hospital allí donde surgen necesidades concretas. Para María, la colaboración con los recién nacidos es una labor que “tiene que nacer del corazón”.

Cómo votar a AReNa

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