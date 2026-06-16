Argentina iniciará la defensa del título mundial frente a un rival que combina historia, juventud y una identidad futbolística marcada. Argelia, una de las selecciones más tradicionales del continente africano, regresó a la Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia y llega con la intención de convertirse en una de las sorpresas del torneo.

theme = "quantum" team1 = "Argelia" team2 = "Argentina" >

El conjunto argelino será el primer obstáculo de la Selección argentina en el Grupo J. Aunque la diferencia de jerarquía y experiencia favorece a la Albiceleste, el equipo dirigido por Vladimir Petkovic cuenta con futbolistas de recorrido internacional y un estilo capaz de complicar a los grandes.

Una historia con golpes y hazañas

Argelia tiene una relación especial con los mundiales. Su aparición más recordada fue en España 1982, cuando protagonizó una de las grandes sorpresas de la historia de la competencia al vencer a Alemania Federal en la fase de grupos. Aquel equipo quedó eliminado por una polémica combinación de resultados entre Alemania y Austria, conocida como el "Partido de la vergüenza".

theme = "quantum" team = "Argelia" >

Cuatro años después, en México 1986, volvió a disputar una Copa del Mundo, aunque sin superar la primera fase. Su mejor actuación llegó en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final y puso en dificultades a Alemania, que luego sería campeona del mundo.

Ese recorrido construyó una identidad basada en la resistencia, el orden táctico y la capacidad de competir ante rivales de mayor poderío.

Mahrez, la bandera de un equipo renovado

El principal nombre de Argelia es Riyad Mahrez. El extremo, campeón de la Premier League y de la Champions League con Manchester City, continúa siendo la referencia ofensiva del seleccionado y una de las mayores amenazas por su capacidad de desequilibrio en el último tercio del campo.

theme = "quantum" group = "J" >

Junto a él aparecen futbolistas como Mohamed Amoura, delantero veloz que aporta profundidad, y Amine Gouiri, una alternativa ofensiva con capacidad para moverse entre líneas. La lista argelina también mezcla experiencia y juventud con jugadores formados en Europa.

Un planteo que combina presión y contraataque

Bajo la conducción de Vladimir Petkovic, Argelia evolucionó hacia un equipo más equilibrado. El entrenador, con experiencia mundialista tras dirigir a Suiza en Rusia 2018, suele utilizar un esquema 4-2-3-1, con dos mediocampistas encargados de sostener el bloque y jugadores ofensivos con libertad para atacar espacios.

La propuesta argelina busca tener protagonismo con la pelota, pero su principal peligro aparece cuando recupera y puede lanzar transiciones rápidas. La velocidad de sus extremos y la capacidad individual de Mahrez son las armas que Argentina deberá controlar.

Para la Selección de Lionel Scaloni, el desafío será evitar un partido de ritmo cortado y desgaste físico. Argelia suele sentirse cómoda cuando puede defender cerca de su área y salir rápido, por lo que la paciencia y la circulación serán claves para romper su estructura.