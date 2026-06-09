A muy pocos días para que la pelota empiece a rodar en el Mundial 2026, el búnker del primer rival de la Selección Argentina se blindó por completo. Argelia, que afina los últimos detalles para el estreno mundialista contra la Albiceleste, tomó una decisión drástica y poco habitual en la previa del torneo: disputará un partido amistoso ante Bolivia bajo un estricto secreto de sumario.

El objetivo del cuerpo técnico africano es claro: realizar una prueba futbolística a fondo sin que se filtren los nombres ni la táctica del once titular que saltará a la cancha para enfrentar al equipo de Lionel Scaloni.

Según informó DSports Radio, el encuentro se disputará este miércoles a las 22:00 (hora argentina) y tendrá la particularidad de que no contará con presencia de público ni de periodistas. Nadie, excepto los protagonistas, podrá ver lo que suceda en el campo de juego.

Fuera de regla y en el campus universitario

La medida no tardó en generar repercusiones en el ámbito internacional, ya que el partido se desarrollará fuera del período oficial que la FIFA tiene habilitado para este tipo de compromisos amistosos. Debido a esta situación reglamentaria, hasta el momento ninguna de las federaciones realizó anuncios formales en sus canales oficiales de comunicación.

Sin embargo, se conoció que el duelo secreto se llevará a cabo en el Rock Chalk Park, un predio deportivo de vanguardia que pertenece a la Universidad de Kansas. Ese complejo es el lugar elegido por la delegación argelina para llevar adelante su concentración y entrenamientos durante su estadía en los Estados Unidos.

La mirada atenta del cuerpo técnico argentino

Mientras el seleccionado africano intenta esconder sus cartas, el búnker de la Selección Argentina mantiene las antenas encendidas. El cuerpo técnico de Scaloni sigue de cerca cada movimiento y logística de su oponente para recolectar la mayor cantidad de información posible.

Cabe recordar que el debut de la Argentina en la cita máxima del fútbol está programado para el próximo 16 de junio, un partido que marcará el inicio de la defensa del título mundial y en donde el misterio de Argelia, finalmente, quedará al descubierto en la cancha.