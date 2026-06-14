Argelia muestra polémica por el árbitro del debut argentino en el Mundial

La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado luego de que desde Argelia surgieran cuestionamientos a la designación del árbitro del encuentro.

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el partido ante el conjunto africano, que se disputará el martes en Kansas.

Tras el anuncio, el medio argelino Echorouk Online publicó un artículo en el que pidió a la Federación de su país mantenerse en “alerta máxima”, al expresar dudas sobre la neutralidad del contexto arbitral.

Según el portal, la preocupación no se limita únicamente al árbitro, sino que apunta a lo que consideran una fuerte presencia e influencia de dirigentes sudamericanos dentro de los organismos de decisión de la FIFA.

En ese sentido, mencionaron la participación del argentino Federico Beligoy en la Comisión de Árbitros del organismo, así como la del paraguayo Enrique Cáceres, ambos vinculados a la estructura que interviene en las designaciones arbitrales.

Como contraste, señalaron que África tiene una representación mucho menor en ese ámbito, destacando al sudafricano Victor Gomes como uno de los pocos integrantes del continente en ese espacio.

Más allá de las especulaciones, los antecedentes con Marciniak son positivos para ambos equipos. Argentina fue dirigida por el árbitro en tres oportunidades, incluyendo la final del Mundial de Qatar 2022 que ganó ante Francia.

Por su parte, Argelia también registra resultados favorables con el juez polaco, con dos victorias en igual cantidad de partidos, entre ellos un triunfo ante Qatar en la Copa Árabe.

Para este encuentro, Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes, mientras que el neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh será el cuarto árbitro.

A la espera de la confirmación del VAR, el foco ya está puesto en el debut, que llega rodeado de tensión y con un clima enrarecido por cuestionamientos que trascienden lo deportivo.