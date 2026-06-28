Argelia y Austria empataron 3-3 y avanzaron a los 16avos del Mundial

El Grupo J del Mundial 2026 tuvo un cierre inolvidable. En un partido cambiante y cargado de dramatismo, Argelia y Austria igualaron 3-3 en un resultado que terminó clasificando a ambas selecciones a los dieciseisavos de final.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de un clásico mundialista. Durante varios pasajes, tanto europeos como africanos estuvieron virtualmente eliminados, aunque nunca dejaron de buscar el arco rival en un duelo que se resolvió recién en el sexto minuto de descuento.

Austria golpeó primero gracias a la experiencia de Marko Arnautovic, que abrió el marcador, y luego volvió a adelantarse con un tanto de Marcel Sabitzer, dejando a los europeos cerca de la clasificación.

Sin embargo, Argelia mostró una gran reacción. Mohamed Belghali encontró el empate parcial y luego Riyad Mahrez sacó a relucir toda su jerarquía con un doblete que dio vuelta el resultado y desató la euforia del conjunto africano. El 3-2 parecía definitivo y significaba, además, una revancha simbólica por la polémica eliminación sufrida en el Mundial de España 1982.

Pero el fútbol volvió a sorprender. Cuando el reloj marcaba los 96 minutos y Argelia saboreaba la victoria, apareció Sasa Kalajdzic para conectar la última jugada del partido y establecer el definitivo 3-3, un gol que mantuvo con vida a Austria y confirmó la clasificación de ambos seleccionados.

El empate permitió que los dos equipos avanzaran a la fase eliminatoria, después de protagonizar uno de los encuentros más emocionantes de la primera ronda del Mundial.

Ahora, el desafío será aún mayor. En los dieciseisavos de final, Austria deberá enfrentar a España, uno de los grandes candidatos al título, mientras que Argelia tendrá un duro compromiso frente a Suiza, en busca de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Con seis goles, cambios permanentes en el marcador y un desenlace electrizante, Argelia y Austria regalaron un partido que quedará entre los más memorables de la fase de grupos del Mundial 2026.