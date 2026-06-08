A una semana exacta para el inicio de la máxima cita del fútbol, los rivales de la Selección Argentina ya empezaron a mover sus fichas en territorio norteamericano. El seleccionado de Argelia, primer examinador del conjunto de Lionel Scaloni en el Grupo C, arribó por la noche a Kansas City, la ciudad que funcionará como su base operativa y búnker principal durante toda la primera fase del torneo.

Tras descender del avión, la delegación africana fue recibida por una intensa lluvia y por el calor de decenas de hinchas propios. Pero lo que verdaderamente sacudió la tranquilidad de la jornada fueron las picantes declaraciones de Ibrahim Maza, una de las máximas joyas y promesas de proyección que tiene el conjunto verde de cara al estreno ecuménico.

El fuerte desafío contra el capitán argentino

El mediocampista ofensivo de 20 años, quien actualmente se destaca en el Bayer Leverkusen de Alemania, no se achicó ante las cámaras de los medios de prensa internacionales y disparó una frase que resonó con fuerza en la antesala del partido.

"Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante", disparó el juvenil con mucha soltura.

Lejos de bajar los decibeles, Maza redobló la apuesta táctica y psicológica contra los campeones del mundo: "Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi".

La mesura del capitán argelino

Una vez terminado el contacto con la prensa, el plantel abandonó la zona aeroportuaria para instalarse de forma definitiva en los pabellones de la Universidad de Kansas, el sitio elegido para los entrenamientos diarios.

Allí, el experimentado capitán y referente histórico de Argelia, Riyad Mahrez, intentó poner paños fríos a los dichos de su joven compañero y aportó una mirada mucho más analítica sobre las virtudes del equipo que conduce Scaloni.

"Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos. La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos", contrapesó la estrella argelina, buscando sacar la presión del debut a sus dirigidos.

El fixture completo de Argelia en el Grupo C (Hora de Argentina)

Martes 16/06 - 22:00: Argentina vs. Argelia

Martes 23/06 - 00:00: Jordania vs. Argelia

Sábado 27/06 - 23:00: Argelia vs. Austria