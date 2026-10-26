La exploradora canadiense Argenta Silver Corp. informó el hallazgo de un segundo sistema mineralizado de plata en su proyecto El Quevar, en la provincia de Salta, a unos 700-800 metros al sur del yacimiento principal Yaxtché. Según el comunicado de la compañía, los nuevos resultados de perforación confirmaron mineralización de plata que se extiende desde la superficie o muy cerca de ella, lo que abre la posibilidad de un sistema adicional, separado del recurso ya identificado.

El dato más fuerte es el pozo QVD-482, que intersectó 249 gramos por tonelada (g/t) de plata sobre 22 metros desde los 2 metros de profundidad, incluido un tramo de 349 g/t sobre 13 metros. El pozo terminó dentro de la mineralización por dificultades operativas. Otros resultados destacados fueron QVD-484, con 105 g/t sobre 17,5 metros desde superficie; QVD-481, con 67 g/t sobre 38,5 metros desde 1,5 metros; y QVD-483, con 67 g/t sobre 35 metros desde los 3 metros. Todos los pozos nuevos tuvieron menos de 50 metros de profundidad.

El target, denominado Mani, no aparece de la nada. En 2025 la empresa había identificado en superficie un área mineralizada de aproximadamente 500 por 90 metros, con muestras de roca que arrojaron valores de 2.450, 6.004 y 16.145 g/t de plata, e incluso una que alcanzó el límite superior de reporte del laboratorio, de 20.000 g/t. Sobre esa base se hizo una grilla sistemática de muestreo cada 15 metros y luego una primera campaña de seis pozos someros.

El pozo QVD-433, informado en febrero de 2026, ya había mostrado la potencia del sector: 710 g/t de plata sobre 56 metros desde superficie, con un intervalo excepcional de 4.982 g/t sobre 7,5 metros. Los nuevos resultados, según la empresa, "proporcionan evidencia adicional de mineralización significativa de plata cercana a superficie" y respaldan la continuidad lateral y vertical del sistema.

Tercer equipo y plan de exploración

Con estos resultados, Argenta movilizó un tercer equipo de perforación dedicado exclusivamente a Mani. Los dos equipos que ya tenía seguirán trabajando en la expansión del recurso de Yaxtché. El plan para el nuevo blanco contempla un programa inicial de 20 pozos someros para delimitar la huella mineralizada, mientras el equipo técnico diseña pozos más profundos para investigar una posible conexión estructural entre Mani y Copan, un sector ubicado al este donde un pozo anterior (QVD-444) intersectó 1.385 g/t de plata y 0,87% de cobre sobre 4 metros a 271 metros de profundidad.

"El descubrimiento de mineralización de plata de alta ley justo en superficie, a pocos cientos de metros de nuestro yacimiento principal Yaxtché, representa una oportunidad emocionante para El Quevar", sostuvo Joaquín Marias, presidente y CEO de Argenta Silver, en el comunicado. Y agregó: "El potencial de delimitar mineralización significativa de plata a profundidades someras, cerca de nuestro recurso existente, podría ser potencialmente un cambio de juego para el futuro desarrollo del proyecto".

Qué es El Quevar

El proyecto abarca 57.000 hectáreas en Salta y, según la empresa, menos del 3% del área fue explorada en detalle. Cuenta con más de 60 kilómetros de caminos internos, un campamento operativo para 100 trabajadores y, a solo 3 kilómetros, ferrocarril, gasoducto y ruta de servicio. El recurso base de Yaxtché, con fecha efectiva al 30 de septiembre de 2024, es de 45,3 millones de onzas de plata indicadas (2,93 millones de toneladas a 482 g/t) y 4,1 millones de onzas inferidas (0,31 millones de toneladas a 417 g/t).

La mina se define como un sistema epitermal de alta a intermedia sulfidación, rico en plata y con oro asociado, controlado por fallas noroeste-sureste y noreste-suroeste, alojado en brechas y domos dacíticos. El comunicado aclara que la mineralización de Mani-Copan es separada del recurso actual de Yaxtché y no está incluida en la estimación vigente.