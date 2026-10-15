Argentina a la espera de Italia por los cuartos de final del Mundial de Hockey

La Selección Argentina ya está en la pista a la espera de los cuartos de final contra Italia en el World Skate Games que se juegan en Asunción, Paraguay. Los diez elegidos por José Luis Páez para buscar el triunfo desde las 11:45 horas son Constantino Acevedo, Ezequiel Mena, Lucas Ordóñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Franco Platero, Facundo Bridge, Gonzalo Romero y Juan Cruz Velázquez.

El cruce determinante se juega a partir de las 11:45 horas en territorio paraguayo. Respecto al encuentro de ayer frente a Chile, el cuerpo técnico determinó dos modificaciones en la nómina de convocados. No juega Danilo Giuliani y regresa Franco Platero, mientras que entre los arqueros está disponible Juan Cruz Velázquez y no figura Constantino Acevedo.

El seleccionado albiceleste llega entonado tras asegurar su clasificación con una contundente victoria frente al elenco chileno en la fase de grupos. Aquel triunfo le permitió al conjunto nacional consolidar su juego colectivo e imponer condiciones en el desarrollo del partido para sellar el pasaje a las instancias eliminatorias de la competencia.

El objetivo principal de la delegación argentina es defender con éxito el título mundial conseguido en la edición anterior del certamen. Para lograrlo, los dirigidos por Páez deberán superar un desafío de alta exigencia táctica frente a una escuadra europea que conoce en detalle la dinámica de las ligas internacionales.

El triunfador del partido fijado a las 11:45 horas se asegurará una plaza en la llave de semifinales del torneo de hockey sobre patines. Quien consiga avanzar a la próxima instancia deberá medirse contra el ganador del enfrentamiento entre España y Chile por el pasaje a la gran final.