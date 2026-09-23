A casi 10 días de sus debuts en una nueva Copa Mundial de hockey sobre patines, las selecciones argentinas Senior femenino y Sub 19 masculino continúan con su preparación. Ambos equipos disputaron este martes 22 de septiembre nuevos amistosos en el parquet multiuso del Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito.

Las Águilas enfrentaron a un combinado masculino del club Bancaria y se impusieron por 4 a 3. Los goles argentinos fueron convertidos por Julieta Fernández, en dos oportunidades, Gimena Gómez y Luciana Agudo.

Las Águilas ya piensan en Suiza

El seleccionado Senior femenino tendrá su debut en los World Skate Games 2026 el domingo 4 de octubre a las 20. Su primer rival será Suiza, mientras que luego enfrentará a Francia, España y Chile en la primera ronda.

El equipo continúa así con los partidos de preparación antes de viajar a Paraguay para disputar la Copa Mundial. El Gobierno de San Juan continúa apoyando a los seleccionados nacionales de este deporte.

El Sub 19 también ganó su amistoso

Los jóvenes del Sub 19 masculino enfrentaron a la Primera de Unión Vecinal de Trinidad en otro de los encuentros de preparación. El seleccionado argentino ganó por 1 a 0 gracias al gol convertido por Bautista Romero.

El debut mundialista del Sub 19 será también el domingo 4 de octubre frente a Suiza, aunque a las 13:15. Después de ese encuentro, los argentinos enfrentarán a España e Italia.

El Senior masculino ya trabaja en Portugal

La última novedad del Senior masculino es que el lunes 21 de septiembre comenzó con una concentración en Portugal. El seleccionado se encuentra entrenando en la pista del club Asociación Académica de Espinho, en la región de Aveiro.

Argentina tendrá su debut recién el lunes 12 de octubre a las 17:45 frente a Francia. Después, el seleccionado enfrentará a Angola y Chile durante la competencia.

De esta manera, las tres selecciones argentinas continúan con sus preparativos para los World Skate Games 2026. El Senior femenino y el Sub 19 serán los primeros equipos nacionales en debutar, ambos el domingo 4 de octubre ante Suiza.