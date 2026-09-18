La Selección Argentina podría volver a jugar en la Bombonera en uno de los amistosos programados para la próxima fecha internacional. La AFA analiza cambiar la sede del encuentro frente a Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre, y trasladarlo del Monumental al estadio de Boca.

El partido había sido anunciado oficialmente para disputarse en la cancha de River. De hecho, la Asociación del Fútbol Argentino todavía mantiene al Monumental como escenario del compromiso ante el seleccionado africano. Sin embargo, según informó TyC Sports, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de modificar la sede.

De concretarse el cambio, la Selección Argentina regresará a la Bombonera pocos meses después de sus últimas presentaciones allí. Durante marzo de 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó dos amistosos en el estadio de Boca: derrotó 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia.

El enfrentamiento ante Burkina Faso será el segundo de los tres amistosos que la Selección tiene previstos entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La gira comenzará el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Luego llegará el cruce frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y la serie se cerrará el martes 6 contra Benín.

Este último encuentro continuará programado, en principio, en el Monumental y tendrá un atractivo especial: será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El capitán, junto con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, fue convocado específicamente para participar del amistoso del 6 de octubre.

Burkina Faso, un rival inédito

El encuentro del 3 de octubre también marcará un estreno en el historial de la Selección Argentina, ya que nunca enfrentó oficialmente a Burkina Faso. Lo mismo ocurrirá días después con Benín.

Por ahora, el posible traslado a la Bombonera se encuentra bajo análisis y resta la confirmación oficial de la AFA sobre dónde se disputará finalmente el segundo amistoso de la Albiceleste.