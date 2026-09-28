Argentina-Burkina Faso podrá jugarse con el Monumental a estadio lleno

Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre desde las 21 en el estadio Monumental, por un nuevo amistoso internacional. El encuentro podrá jugarse con el aforo completo del estadio.

La Selección tendrá así una nueva presentación ante su público en Buenos Aires. El partido forma parte de los próximos compromisos amistosos del conjunto argentino.

Los próximos partidos

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de los próximos encuentros amistosos de la Selección Mayor. Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Después llegará el turno del partido ante Burkina Faso. El encuentro se disputará el sábado 3 de octubre a las 21 en el Monumental.

Otro partido en el Monumental

El estadio Monumental será escenario del encuentro entre Argentina y Burkina Faso. La particularidad será que el partido podrá contar con el aforo completo para recibir al público.

Luego de ese compromiso, Argentina volverá a jugar en el Monumental. El martes 6 de octubre enfrentará a Benín desde las 20.