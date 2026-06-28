Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal ante Jordania

La Selección Argentina disputará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania en el Dallas Stadium. Desde las 23 (hora argentina), el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará completar una campaña perfecta en el Grupo J, aunque el resultado no modificará su futuro en el certamen.

La Albiceleste ya aseguró el primer puesto de la zona tras las victorias sobre Argelia y Austria, por lo que llegará al encuentro con la tranquilidad de tener garantizado el liderazgo. Además, ya conoce a su próximo rival: Cabo Verde, al que enfrentará en los dieciseisavos de final.

Con ese panorama, Scaloni decidió preservar a varias de sus principales figuras. La ausencia más resonante será la de Lionel Messi, quien comenzará el partido en el banco de suplentes. El entrenador confirmó la noticia en conferencia de prensa al responder una consulta del histórico periodista Enrique Macaya Márquez, aunque evitó adelantar el resto de la formación.

La rotación será amplia y el único habitual titular que mantendría su lugar desde el inicio es Emiliano "Dibu" Martínez, quien continúa sumando minutos para recuperar ritmo tras la lesión sufrida en una de sus manos.

El resto del equipo estará integrado por futbolistas que buscarán aprovechar la oportunidad para demostrarle al cuerpo técnico que también pueden ser una alternativa de cara a la etapa decisiva del campeonato.

Entre las principales novedades aparecen Giuliano Simeone en la defensa, Giovani Lo Celso en el mediocampo y Nico Paz en la creación de juego. En ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán la ofensiva desde el comienzo.

La formación de Argentina

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Mientras Jordania afrontará el encuentro ya eliminada del Mundial, Argentina buscará despedirse de la primera fase con una nueva victoria que refuerce la confianza del plantel antes del inicio de los cruces eliminatorios, donde comenzará el verdadero desafío rumbo al sueño de defender el título mundial.