La Selección argentina se jugará este sábado, desde las 22, el pase a las semifinales del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza. Además del objetivo de seguir en carrera por la cuarta estrella, el equipo de Lionel Scaloni buscará prolongar una marca que se mantiene intacta desde el inicio de su ciclo como entrenador: alcanzar, como mínimo, las semifinales de todas las competencias oficiales que disputó.

El recorrido comenzó en la Copa América de Brasil 2019. En aquel entonces, Scaloni llegó al certamen rodeado de cuestionamientos por su escasa experiencia como entrenador. Tras un debut con derrota frente a Colombia, la Selección logró recuperarse y avanzó hasta las semifinales, instancia en la que cayó 2-0 ante Brasil en un encuentro que estuvo marcado por fuertes reclamos argentinos debido a decisiones arbitrales.

Dos años más tarde llegó el primer gran golpe de la era Scaloni. En la Copa América 2021, Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos al derrotar 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná, una conquista que marcó el inicio de una etapa histórica para el seleccionado nacional.

El 2022 terminó de consolidar ese proceso. Antes del Mundial, la Albiceleste se quedó con la Finalissima al vencer con autoridad por 3-0 a Italia. Meses después alcanzó la consagración más importante al conquistar el Mundial de Qatar 2022, donde obtuvo la tercera estrella tras 36 años de espera desde el título logrado en México 1986.

La racha continuó en la Copa América 2024. Allí, el conjunto argentino volvió a levantar el trofeo continental tras imponerse por 1-0 a Colombia en una final que se definió durante el tiempo suplementario gracias al gol de Lautaro Martínez, ratificando su dominio en el fútbol sudamericano.

Ahora, frente a Suiza, la Selección buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo y extender una estadística que refleja la regularidad del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Hasta el momento, el desempeño de Argentina en los torneos oficiales bajo la conducción del entrenador incluye un tercer puesto en la Copa América 2019, los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Este sábado intentará sumar una nueva semifinal a una etapa que ya quedó entre las más exitosas de la historia del fútbol argentino.