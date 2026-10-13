La Selección argentina masculina de hockey sobre patines afrontará este martes su segundo compromiso en el Mundial Senior de los World Skate Games Paraguay 2026. El combinado nacional se medirá ante Angola a las 20 hs. en el Pabellón Arena de Asunción, en un cruce trascendental por el Grupo B. La Albiceleste llega obligada a conseguir un triunfo para no comprometer su camino hacia la final.

El inicio del torneo ecuménico dejó un sabor amargo para el vigente monarca. Argentina cayó 2-1 ante Francia en el debut, en un duelo donde Facundo Navarro convirtió el único tanto albiceleste, mientras que Bruno Di Benedetto y Marc Rouzé le dieron los tres puntos al cuadro galo. Por su parte, Angola viene de igualar 2-2 frente a Chile, resultado que mantiene el grupo al rojo vivo antes de la jornada donde también se cruzarán franceses y trasandinos.

"No hay margen de error": el análisis del plantel argentino

Tras la sorpresiva derrota inicial, en el vestuario argentino predomina la serenidad pero también la autocrítica para corregir la efectividad en ataque. El capitán y referente del equipo, Lucas Ordóñez, analizó el presente del grupo de cara al crucial cruce de esta noche: "Sabíamos que la fase de grupos iba a ser exigente. Frente a Francia cometimos distracciones puntuales que nos costaron caras y no estuvimos finos de cara al arco. Pero este equipo tiene jerarquía y sabe jugar bajo presión. Ante Angola no hay margen de error; tenemos que imponer nuestra paciencia y ritmo de juego desde el primer minuto", remarcó Ordóñez a DIARIO HUARPE.

Asimismo, desde el cuerpo técnico encabezado por José Luis Páez se enfatizó la necesidad de mantener el orden y la efectividad: "El grupo está firme anímicamente. Trabajamos los detalles del último tercio de cancha y corregimos desatenciones defensivas. Angola es un rival de cuidado, sumamente físico y peligroso si se le regala la contra. Necesitamos recuperar nuestra contundencia habitual", expresaron desde la conducción técnica.

El planteo de Angola y el antecedente de San Juan

En el bando africano, el punto cosechado ante Chile inyectó optimismo para medirse con uno de los grandes candidatos al título. Desde el cuerpo técnico angoleño reconocieron la magnitud del rival, pero apuestan a dar la sorpresa: "Sabemos lo que representa Argentina a nivel mundial. El empate con Chile nos demostró que podemos competir mano a mano si mantenemos la disciplina. Respetamos mucho su jerarquía, pero tenemos con qué pelearles el partido y vamos a dar el máximo durante los 50 minutos", señalaron desde la delegación angoleña.

Ambos seleccionados llegan a Asunción con un conocimiento mutuo muy fresco. En la antesala del torneo, Argentina y Angola compartieron minutos de competencia durante la serie de amistosos internacionales celebrados en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan, donde el combinado nacional ajustó su engranaje enfrentando a potencias mundiales como Italia y Chile, mientras que el elenco africano terminó de amoldar su ritmo de alta competencia.

Con las cartas sobre la mesa y la necesidad albiceleste de sumar sus primeras unidades, el Pabellón Arena será escenario de un duelo vibrante.

Formación confirmada para esta jornada

La transmisión en vivo del partido podrá disfrutarse en HUARPE TV y en Kick.