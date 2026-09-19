El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, se reunió con Clement Hill, jefe de la Sección de Combustible Nuclear y Materiales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para abordar el desarrollo de la minería de uranio en la Argentina y las oportunidades de cooperación con el organismo.

Así lo informó la Secretaría de Asuntos Nucleares a través de su cuenta oficial en X, donde detalló que durante el encuentro se repasaron los resultados de la misión de examen realizada por el OIEA en noviembre de 2025 y se analizaron las capacidades y condiciones necesarias para reactivar la minería de uranio en el país, como parte del fortalecimiento del ciclo de combustible nuclear argentino.

La remediación de Sierra Pintada

Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares informaron que este año se impulsó la remediación del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en Mendoza, una de las principales reservas de uranio del país.

Durante el primer semestre se completaron las tareas de impermeabilización y actualmente avanza la construcción de la planta necesaria para completar el tratamiento del agua de cantera. Según la Secretaría, son "pasos concretos para generar las condiciones que permitan que la Argentina vuelva a extraer uranio y recupere una capacidad estratégica para el sector nuclear".

Qué es el OIEA y por qué importa

El Organismo Internacional de Energía Atómica es la principal organización mundial de cooperación en el ámbito nuclear. Depende de las Naciones Unidas y tiene su sede en Viena, Austria. Su misión es promover el uso pacífico de la energía nuclear y verificar que los materiales nucleares no se desvíen hacia fines militares.

La cooperación con el OIEA es clave para Argentina porque permite acceder a estándares internacionales, asistencia técnica y validación de procesos para la reactivación de la minería de uranio.

El contexto argentino

Argentina tiene una larga tradición en el ciclo de combustible nuclear, con instalaciones como la planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu, la fábrica de combustibles de Ezeiza y el reactor CAREM. Sin embargo, la minería de uranio está prácticamente inactiva desde hace años.

El Complejo Minero Fabril Sierra Pintada fue el principal yacimiento de uranio del país, pero sus operaciones se paralizaron y desde entonces se trabaja en su remediación ambiental. La reactivación de la minería de uranio permitiría abastecer de materia prima al ciclo de combustible nuclear argentino y reducir la dependencia de importaciones.

Según lo informado por la Secretaría, el trabajo con el OIEA apunta a analizar las capacidades y condiciones necesarias para reactivar la minería de uranio en el país. La remediación de Sierra Pintada es un paso previo indispensable para avanzar en esa dirección.