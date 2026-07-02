El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, contará con un importante operativo de seguridad en el Hard Rock Stadium de Miami. Las autoridades locales dispusieron un refuerzo de los controles para evitar que se repitan los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024.

El encuentro se disputará este viernes desde las 19 y tendrá un esquema especial de vigilancia dentro y fuera del estadio. Según confirmaron las autoridades locales, habrá una importante presencia de efectivos policiales y personal de seguridad en todos los accesos.

La decisión se tomó luego de los graves desmanes registrados el 14 de julio de 2024, cuando Argentina enfrentó a Colombia por la final de la Copa América. En aquella oportunidad, cientos de personas intentaron ingresar al estadio sin entrada, lo que provocó corridas, tumultos y una demora en el inicio del partido.

Entre las imágenes que recorrieron el mundo se destacó la de varios simpatizantes colombianos que lograron ingresar al estadio utilizando los conductos de ventilación.

Controles en varios puntos

Para el partido frente a Cabo Verde, las autoridades implementarán un sistema de control en distintos sectores del Hard Rock Stadium. Los asistentes deberán acreditar que cuentan con una entrada válida antes de acceder a las inmediaciones del estadio y volverán a ser controlados en los accesos principales.

Desde la oficina del Sheriff de Miami indicaron que habrá una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y personal privado durante toda la jornada para garantizar el orden y la seguridad del evento.

Además, quienes no cuenten con un ticket válido deberán retirarse del lugar, ya que no podrán avanzar en ninguno de los puntos de control.

El antecedente con hinchas argentinos

En la previa de este encuentro también se conoció una medida tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra cuatro hinchas argentinos que protagonizaron incidentes durante el Mundial.

A través de la Resolución 589/2026, publicada en el Boletín Oficial, se les prohibió ingresar a espectáculos deportivos en Argentina durante dos años por haber eludido controles de seguridad y vulnerado los perímetros de acceso en el partido entre la Selección Argentina y Austria, disputado en Dallas.

La sanción alcanzó a Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen. Según la resolución, la medida busca preservar el orden y la seguridad en los eventos deportivos.

Con este antecedente y el recuerdo de lo ocurrido en la final de la Copa América 2024, las autoridades de Miami buscarán que el cruce entre Argentina y Cabo Verde se desarrolle sin inconvenientes tanto dentro como fuera del estadio.