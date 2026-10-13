La derrota 2-1 ante Francia dejó a Argentina con dos tareas urgentes: corregir los desajustes defensivos y encontrar mayor claridad frente a rivales que se cierran cerca de su arco. Así lo reconocieron Facundo Navarro y Diego Mir, del seleccionado argentino, después del estreno en los World Skate Games Asunción 2026. El equipo de José Luis Páez buscará responder este martes 13 de octubre, desde las 20, ante Angola, por el Grupo B. HUARPE TV transmitirá el encuentro por el canal 19.2 de la TDA y por Kick.

La caída no se explica solo por dos goles recibidos. Argentina tuvo pasajes de dominio, pero Francia golpeó en momentos decisivos y después se sostuvo con una defensa cerrada y un arquero inspirado. “Nos faltó claridad, sin ninguna duda”, resumió Mir, entrenador asistente del seleccionado.

El partido comenzó cuesta arriba. Roberto Di Benedetto desbordó por la derecha y asistió a su hermano Bruno para el 1-0. El VAR ratificó el gol pese al reclamo argentino por una presunta invasión del área. Francia imponía el físico y dificultaba la circulación de la bocha.

Argentina, sin embargo, reaccionó. Tras varias intervenciones de Pedro Chambel, Facundo Navarro encaró junto a la baranda, levantó la bocha y definió con una cachetada para el 1-1. Parecía el punto de partida para cambiar el partido, pero el equipo volvió a quedar expuesto.

Dos errores y una lección

Las tarjetas azules a Lucas Martínez y Danilo Rampulla obligaron a resistir con menos jugadores. Constantino “Conti” Acevedo sostuvo el empate al detener un penal de Remí Germán y el rebote. Aun así, cuando faltaban apenas 33 segundos para el descanso, otro desborde de Roberto Di Benedetto terminó en el gol de Marc Rousé: 2-1.

El festejo del único gol argentino que, lamentablemente, no alcanzó. (Foto: HUARPE).

Navarro puso el foco en ese tipo de situaciones: “Tuvimos dos errores que fueron prácticamente iguales. Una marca defensiva dentro del área y un desborde que nos terminó costando el partido”. El desafío ante Angola será sostener la concentración defensiva aun cuando Argentina lleve la iniciativa.

Tener la bocha no alcanzó

En la segunda mitad, Francia retrocedió y se agrupó para proteger la ventaja. Argentina buscó con remates de Romero y apariciones de Navarro y Lucas Martínez, pero encontró poco espacio para definir. Chambel respondió cuando el cerrojo pudo romperse. Acevedo, por su parte, contuvo un tiro libre directo de Carlo Di Benedetto y mantuvo vivo el partido.

Mir señaló el otro problema: “Nos faltó un poco de claridad para aprovechar mejor los espacios y crear más peligro en el arco de Francia”. La observación va más allá de la puntería: dominar la bocha no alcanza si el equipo no logra mover a la defensa rival ni transformar esa posesión en llegadas claras.

Otra tarjeta azul, esta vez para Navarro, complicó el cierre. En los últimos segundos, Páez retiró a Acevedo para sumar un atacante; Danilo Rampulla remató y Chambel desvió la última posibilidad de empate.

Angola, una respuesta inmediata

La autocrítica no apagó la ambición. “Este desliz que no nos lo podíamos permitir, pero si había que tenerlo, había que tenerlo el primer día y de acá para adelante darle la vuelta”, dijo Navarro a HUARPE TV.

Mir fue igual de firme: “Nosotros venimos a ganar la Copa del Mundo, da igual con quién juguemos”.

Dato

Este martes 13, frente a Angola, Argentina tendrá la oportunidad de mejorar y ganar: a las 20 horas, por HUARPE TV.