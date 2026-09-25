La Selección Argentina Sub-19 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras perder 5-4 por penales frente a Paraguay. La final terminó 0-0 durante los 90 minutos y se disputó este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El partido tuvo un desarrollo parejo, con oportunidades para ambos seleccionados pero sin eficacia para romper el marcador. La igualdad obligó a definir al campeón desde los 12 pasos, donde Paraguay convirtió sus cinco ejecuciones y se quedó con la medalla dorada.

El equipo dirigido por Diego Placente cerró así con el segundo puesto una competencia en la que logró recuperarse después de un comienzo adverso. Precisamente Paraguay había sido su rival en el debut y también se había impuesto, aquella vez por 2-1.

Argentina llegó hasta la final después de un torneo exigente

Tras la derrota inicial, la Albiceleste venció 1-0 a Uruguay y empató 1-1 con Venezuela. Esos resultados le permitieron terminar segunda en el Grupo B y avanzar a las semifinales.

En esa instancia, Argentina derrotó 1-0 a Perú con un gol de Santiago Espíndola sobre el final del encuentro y consiguió el pasaje al partido por el oro.

Paraguay, por su parte, había finalizado primero en la misma zona y luego superó 1-0 a Chile en semifinales.

Paraguay volvió a imponerse ante Argentina

La final significó el segundo enfrentamiento entre ambos durante los Juegos Suramericanos. A diferencia del encuentro de la fase de grupos, esta vez ninguno consiguió convertir durante el tiempo reglamentario.

La definición quedó entonces en manos de los penales. Paraguay mostró efectividad completa, ganó 5-4 y terminó el certamen como campeón, mientras que Argentina cerró su participación con la medalla plateada.

Para el seleccionado juvenil conducido por Placente, el torneo dejó cuatro partidos posteriores al debut sin derrotas durante los 90 minutos y una campaña que terminó a un penal de la medalla dorada.