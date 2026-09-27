Argentina cerró una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un total de 293 medallas y el segundo puesto en la clasificación general. La delegación nacional finalizó la competencia con 81 preseas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, detrás de Brasil, que terminó con 312.

Después de dos semanas de competencia, la última jornada volvió a dejar campeones argentinos. El país sumó tres medallas de oro en raquetbol, tenis y handball masculino para completar su participación en el certamen continental.

Una de las consagraciones llegó de la mano de Lautaro Midón. El tenista argentino se impuso en la final individual masculina ante su compatriota Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2. De esta manera, Midón se quedó con la medalla dorada, mientras que La Serna obtuvo la plata.

También festejó el equipo femenino de raquetbol, que derrotó 2-0 a Bolivia en la definición y se subió a lo más alto del podio. En la rama masculina, en tanto, Argentina perdió la final por 2-0 frente al conjunto boliviano y consiguió la medalla de plata.

El tercer oro del día llegó con Los Gladiadores. La Selección Argentina masculina de handball empató 27-27 frente a Chile y ese resultado le permitió finalizar en el primer puesto del grupo para consagrarse campeona de los Juegos Suramericanos.

Con estas conquistas, Argentina llegó a las 81 medallas de oro y completó una cosecha total de 293 preseas. Brasil encabezó el medallero con 312, mientras que Colombia terminó en el tercer lugar con 192.

La delegación argentina contó con una participación récord de 653 atletas y tuvo representantes en una extensa variedad de disciplinas a lo largo de la competencia. Las pruebas se desarrollaron principalmente en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela entre el 12 y el 26 de septiembre.

El cierre oficial se realizó en el Parque del Sur de Santa Fe capital, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y el tradicional apagado del fuego suramericano, que marcó el final de la decimotercera edición del certamen continental.