Argentina, Chile, Bolivia y Perú firmaron este viernes en Santiago de Chile una declaración conjunta sobre minerales estratégicos, con el objetivo de posicionar a la región como un socio confiable en el suministro global de recursos y metales para la transición energética.

El encuentro, que reunió a los ministros y secretarios de Minería de los cuatro países, buscó sentar las bases para una integración productiva que permita a la región capturar valor, fortalecer la competitividad y consolidar al Cono Sur como actor estratégico en minerales críticos.

El documento fue suscripto por el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas; el secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero; el viceministro de Política Minera de Bolivia, Walter Landívar; y el ministro de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno.

"La demanda crecerá entre 400% y 600%"

Durante el acto de firma, Daniel Mas sostuvo que el acuerdo representa "el primer paso para consolidar una alianza permanente en el Cono Sur frente a una demanda global que prevé un crecimiento de entre el 400% y el 600% en minerales críticos durante la próxima década". El funcionario chileno remarcó que "las decisiones del bloque impactan directamente en la estabilidad de las cadenas globales de suministro" y citó el Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Argentina como la prueba concreta de que la cooperación binacional acelera inversiones estratégicas, modelo que buscan replicar con Bolivia y Perú.

"Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre mundial"

El secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, señaló que la combinación de la oferta geológica con el contexto de estabilidad regional sitúa a la zona ante una oportunidad sin precedentes para la atracción de capitales. El representante argentino enfatizó el impacto de los proyectos intergeneracionales de cobre, cuyos ciclos productivos se extienden entre 50 y 70 años, lo que permitirá generar empleo de alta remuneración para las próximas tres o cuatro generaciones.

"Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo", afirmó Lucero, y subrayó el valor de construir una visión compartida de largo plazo más allá de las prioridades específicas de cada país.

Cooperación técnica y valor agregado

El viceministro de Política Minera de Bolivia, Walter Landívar, afirmó que "la cooperación técnica y el intercambio de experiencias resultan centrales para avanzar más allá de la mera extracción y exportación de materias primas". Landívar explicó que el desafío regional consiste en "transformar los recursos en bienes de mayor valor agregado mediante la integración de las cadenas de suministro".

Finalmente, el ministro de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno, ratificó que "el aprovechamiento de los recursos naturales debe orientarse al desarrollo inclusivo, la competitividad y la reducción de brechas socioeconómicas".

Los antecedentes de la integración regional

La declaración conjunta recoge como referentes las experiencias bilaterales impulsadas por Chile, como la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina reactivado este año, y el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado con Perú en 2025.

Con este acuerdo, los cuatro países buscan promover la búsqueda de apoyo técnico y financiero de organismos multilaterales, así como el diseño de convocatorias conjuntas que permitan la participación de actores públicos y privados en proyectos de investigación, innovación y fortalecimiento institucional