Argentina cierra el año con el clásico rioplatense en Israel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino disputará mañana el último partido del año cuando enfrente a su par de Uruguay en el clásico del Río de la Plata en Tel Aviv, Israel.



El estadio Bloomfield será la sede del partido que comenzará a las 16.15 de Argentina, con arbitraje del israelí Roi Rainshriber y transmisión de TyC Sports.



El clásico rioplatense se trasladará a una sede inédita que espera la presencia del astro Lionel Messi desde aquel frustado amistoso con el seleccionado local en la previa del Mundial de Rusia 2018.



A pesar de la escalada de violencia de los últimos días en la región, la organización garantizó la seguridad y el partido se jugará con el estadio a tope de su capacidad (29 mil espectadores).



Luego del positivo e importante triunfo del pasado viernes ante Brasil por 1-0, en Riad, Arabia Saudita, con gol del capitán, Lionel Messi, el combinado nacional cerrará mañana la temporada 2019 con una nueva prueba de cara a las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.



El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien fue ratificado en el cargo a fines de julio último, afrontará su decimoquinto partido del año y el balance en los números es positivo, con ocho triunfos, tres empates y tres derrotas.



En lo futbolístico, el joven entrenador también afianzó un buen grupo de futbolistas que encabezaron la tan discutida y reclamada renovación luego del frustrante Mundial Rusia 2018.



Uruguay, por su parte, inició la fecha FIFA con una victoria ante Hungría por 2-1 (goles de Edinson Cavani y la joven promesa Brian Rodríguez) en Budapest y mañana pondrá en juego un invicto de doce partidos.



De la mano del histórico “Maestro” Oscar Washington Tabárez, quien ya superó la sorprendente marca de 200 partidos, Uruguay también prepara el duelo como el último examen exigente antes del inicio de las eliminatorias en marzo próximo.



Argentina no podrá contar para este encuentro con el mediocampista Lucas Ocampos, quien fue desafectado por una lesión muscular en la pierna izquierda.



El ex Quilmes y River Plate y actual futbolista de Sevilla español fue una de las figuras del seleccionado en los tres partidos que disputó (Alemania, Ecuador y Brasil) y fue elogiado por el capitán, “Leo” Messi, quien calificó su “aparición” como “extraordinaria”.



En su reemplazo, Scaloni podría utilizar a otra de sus apuestas como el delantero de Stuttgart, de Alemania, y ex Argentinos Juniors, Nicolás González.



El otro cambio será el ingreso de Sergio “Kun” Agüero, quien sorpresivamente quedó afuera del último partido cuando se preveía que iba a forma el tridente con Messi y Lautaro Martínez.



El goleador de Manchester City tendrá la posibilidad de ganarse la confianza del cuerpo técnico en el lugar que por ahora parece tener ganado el “Toro” de Inter de Milán.



El equipo uruguayo tiene todo el plantel a disposición, ya que el defensor Martín Cáceres cumplió la fecha de suspensión, tras su expulsión en el amistoso ante Perú.



En ofensiva seguramente repetirá la dupla Cavani- Suárez, aunque el amigo de Messi no completaría el partido tal como sucedió ante Hungría, cuando fue reemplazado en el entretiempo por Maximiliano Gómez.



El clásico del Río de la Plata se acerca a los 200 enfrentamientos pero mientras tanto en los 193 disputados, Argentina domina el historial con 89 triunfos contra 59 de Uruguay, más 45 empates.







-Probables formaciones-







Argentina: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Nicolás González, Sergio Agüero y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.







Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, Diego Godín, Sebastián Coates y Martín Cáceres; Brian Rodríguez, Mathías Vecino o Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira o Federico Valverde y Brian Lozano; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.







Hora de comienzo: 16.15



Estadio: Bloomfield (Tel Aviv, Israel)



Árbitro: Roi Rainshriber (Israel)



TV: TyC Sports.