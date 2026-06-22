La Selección Argentina ya tiene la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 en el bolsillo, pero todavía le queda un objetivo por cumplir en la fase de grupos: consolidar el primer puesto del Grupo J. Luego del encuentro ante Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó a enfocarse en su próximo compromiso frente a Jordania.

La Albiceleste llega al último partido de la zona con la tranquilidad de haber conseguido el boleto a la siguiente instancia como puntero, aunque buscará cerrar esta etapa con una nueva victoria que le permita ratificar su condición de candidata.

Cuándo juega Argentina contra Jordania

El encuentro entre Argentina y Jordania se disputará el próximo sábado 23 de junio a las 23:00 (hora argentina). El escenario será nuevamente el Dallas Stadium, uno de los recintos más importantes de la Copa del Mundo 2026 y sede de varios de los encuentros destacados del certamen.

Allí, la Scaloneta intentará sumar otros tres puntos para encarar los cruces eliminatorios con la confianza en alza y manteniendo el buen rendimiento que mostró en las primeras presentaciones.

Además, el cuerpo técnico buscará que el equipo mantenga el ritmo competitivo y continúe fortaleciendo una identidad de juego que ha sido una de las claves del ciclo.

La ilusión sigue intacta

Argentina afronta el cierre de la fase de grupos con la confianza de haber respondido en los momentos importantes y con la expectativa de seguir creciendo dentro del torneo.

Con Lionel Messi como bandera y una base consolidada que combina experiencia y juventud, la Albiceleste buscará dar un nuevo paso en su objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022.

El duelo frente a Jordania marcará el final de la primera etapa del Mundial para la Selección, pero también puede ser el comienzo de un camino aún más ambicioso hacia las instancias decisivas de la competencia.