Argentina confirmó cuándo nombrará al sucesor de la 10 de Messi

En la antesala del clásico frente a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera, comienza formalmente la era post Lionel Messi en la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni. Tras la despedida del astro ante Benín en el Monumental, todo el país debate quién será el encargado de vestir la histórica camiseta que defendió por casi dos décadas.

La decisión del cuerpo técnico es mantener la mítica prenda guardada durante la presente ventana internacional. Debido a que no existe obligatoriedad de asignar los dorsales tradicionales en los encuentros de carácter amistoso, la casaca no tendrá dueño durante los próximos compromisos del equipo nacional.

El proceso de selección para el nuevo portador se postergará hasta el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en 2027. Entre las alternativas que maneja el entrenador, el joven Nico Paz se posiciona como el principal aspirante gracias a sus actuaciones en el Como de Italia, donde viene de registrar 1 gol y 1 asistencia en el triunfo 9-1 ante Lens por la Champions League.

El talentoso mediocampista zurdo anotó en los cotejos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, sumando además 1 asistencia. Su compañero Valentín Barco declaró que del juego de Nico me gusta todo, me gusta mucho como juega, ojalá tenga la 10, me gustaría, consolidando su candidatura dentro del plantel.

Existen otros futbolistas en consideración para llevar la casaca albiceleste en el futuro cercano. Entre ellos figuran Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Franco Mastantuono, siendo este último el único jugador de la nómina actual que ya utilizó dicho número en un encuentro oficial frente al seleccionado de Ecuador en Guayaquil.