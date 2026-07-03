Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la Selección argentina para enfrentar este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 19, hora argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Albiceleste afrontará su primer compromiso de eliminación directa en la Copa del Mundo con el objetivo de ratificar su condición de candidata al título y avanzar a los octavos de final. Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del torneo, un seleccionado de Cabo Verde que sorprendió con su rendimiento durante la fase de grupos.

Para este compromiso, Scaloni apuesta por una base consolidada y mantendrá a la mayoría de los futbolistas que vienen siendo protagonistas del exitoso ciclo de la Selección.

El equipo argentino formará con: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con Lionel Messi como capitán y Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva, la Scaloneta buscará imponer condiciones desde el inicio para evitar sorpresas frente a un rival que llega sin la presión del favorito, pero con la ilusión de seguir haciendo historia.

En la mitad de la cancha, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister volverán a conformar el núcleo futbolístico del equipo, mientras que Thiago Almada aportará desequilibrio y creatividad en ataque.

En defensa, la dupla integrada por Cuti Romero y Lisandro Martínez intentará darle solidez al fondo argentino, con Nahuel Molina y Facundo Medina ocupando los laterales y el Dibu Martínez custodiando el arco.

Con el respaldo de miles de hinchas que colmarán las tribunas del Hard Rock Stadium, Argentina buscará dar un paso más en la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y seguir alimentando el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.