La Selección argentina confirmó este jueves una modificación en la lista de convocados para el Mundial 2026. Tras la baja de Leonardo Balerdi, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió convocar a Marcos Senesi, quien se incorporará a la delegación albiceleste en las próximas horas para afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

El defensor zurdo, que recientemente fue presentado como nuevo jugador del Tottenham de Inglaterra, recibió el llamado esperado y tendrá la oportunidad de formar parte del plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. La decisión se tomó luego de que Balerdi quedara desafectado por cuestiones físicas, situación que obligó al entrenador argentino a buscar una alternativa para reforzar la última línea.

Senesi apareció como la principal opción debido a su experiencia en el fútbol europeo y a su conocimiento del ciclo de Scaloni. A sus 29 años, el exdefensor de San Lorenzo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de destacarse en el fútbol neerlandés y consolidarse en la Premier League, acaba de dar un nuevo salto al incorporarse al Tottenham, uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Su presente deportivo y su capacidad para desempeñarse como marcador central por izquierda fueron factores determinantes para que el cuerpo técnico optara por su convocatoria. Además, ya conoce el funcionamiento del seleccionado argentino tras haber formado parte de convocatorias anteriores durante el ciclo actual.

La llegada de Senesi le permitirá a Scaloni contar con una variante de jerarquía para una defensa que afrontará una exigente competencia en el Mundial. La Albiceleste debutará ante Argelia con la misión de iniciar de la mejor manera la defensa de la corona conseguida en tierras qataríes.

El cuerpo técnico continúa ultimando detalles de cara al estreno en la Copa del Mundo. Con la incorporación de Senesi, Argentina completa nuevamente el cupo de jugadores y se enfoca por completo en el desafío de volver a pelear por el título más importante del fútbol internacional.