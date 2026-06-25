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Argentina confirmó su lista para los World Skate Games Sub 19
POR REDACCIÓN
La cuenta regresiva para los World Skate Games ASU26 ya comenzó y la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines dio a conocer la nómina oficial de jugadores que representarán al país en Paraguay. La lista fue anunciada por el Comité Nacional Técnico de Hockey Sobre Patines (CNTHSP) y cuenta con una marcada presencia sanjuanina, reflejando una vez más el peso que tiene la provincia en el desarrollo de este deporte a nivel nacional.
De los 13 convocados entre jugadores de campo y arqueros, nueve pertenecen a clubes de San Juan. Concepción es la institución con mayor representación, aportando tres jugadores: Nicolás Alonzo, Tiziano Calisse y Joaquín Barifusa.
A ellos se suman Bautista Romero, de Richet Zapata; Benjamín Bailón y Alejo Espinoza, de Olimpia; Joaquín Morales, de UVT; y el arquero Charbel Fraifer, de Estudiantil.
La nómina también incluye a Valentín Funes y Bautista Pascual, ambos de San Martín de Mendoza; Lucas Sottano, de Murialdo; y los jugadores Renzo Ferrer y Martino Mercado, quienes militan en Igualada HC de España.
La lista completa de convocados
Jugadores
- Valentín Funes (San Martín de Mendoza)
- Bautista Romero (Richet Zapata)
- Nicolás Alonzo (Concepción)
- Lucas Sottano (Murialdo)
- Benjamín Bailón (Olimpia)
- Tiziano Calisse (Concepción)
- Renzo Ferrer (Igualada HC - España)
- Joaquín Morales (UVT)
- Alejo Espinoza (Olimpia)
- Joaquín Barifusa (Concepción)
Arqueros
- Charbel Fraifer (Estudiantil)
- Bautista Pascual (San Martín de Mendoza)
- Martino Mercado (Igualada HC - España)
El cuerpo técnico
El seleccionado será dirigido por Esteban Ábalos, acompañado por Diego Guerrero como ayudante técnico y Rafael Ábalos como entrenador de arqueros. El cuerpo técnico se completa con Juan Ignacio Gramari (preparador físico), Sergio López Castro (kinesiólogo), Darío López (utilero), Luciano Fantinato (delegado), Daniel Brescia (coordinador operativo) y Emiliano Schlamelcher (prensa).
Con una base importante de jugadores surgidos de clubes sanjuaninos, Argentina buscará ser protagonista en los World Skate Games ASU26, una de las competencias más importantes del hockey sobre patines mundial, donde las futuras figuras del deporte intentarán dejar al país en lo más alto.