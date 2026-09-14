Argentina consiguió su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de la mano de Pascual Di Tella. El esgrimista se consagró campeón en sable individual masculino tras imponerse por 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final disputada este domingo.

El triunfo tuvo un sabor especial para el argentino. Romero, número 39 del ranking mundial y medallista de bronce tanto en el Panamericano de este año como en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, llegaba como uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, Di Tella logró imponerse y quedarse con el oro.

Además, el duelo significó una revancha personal. Ambos habían protagonizado la final de los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, cuando el venezolano se quedó con la victoria y Di Tella obtuvo la plata.

“En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, recordó el flamante campeón tras la definición. También destacó la importancia de volver a competir al máximo nivel después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Antes de alcanzar la final, Di Tella debió superar a otro argentino, Juan Bacha, quien cayó en semifinales y se aseguró la medalla de bronce. De esta manera, Argentina colocó a dos representantes entre los cuatro mejores de la competencia.

Un oro después de 36 años

La consagración tuvo además un valor histórico para la esgrima nacional. Di Tella se convirtió en el primer sablista argentino que gana una medalla de oro en los Juegos Suramericanos en 36 años. El último antecedente había sido el de Gustavo Ducuing en 1990.

El esgrimista, que disputó sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024, también continúa una tradición familiar vinculada al deporte: su padre, Rafael Di Tella, representó al país en Seúl 1988 y Barcelona 1992.

Horas después llegó el segundo oro argentino. Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho femeninos con un tiempo de 1:06.80 y estableció un nuevo récord suramericano. En la misma prueba, Martina Barbeito terminó segunda con 1:09.26 y aportó la primera medalla de plata de la delegación.

La jornada también dejó varias preseas de bronce para Argentina en natación, gimnasia artística, aguas abiertas y esgrima, en un comienzo alentador para la delegación nacional en Santa Fe 2026.