La primera edición del Ironman Full San Juan 2026 definió este domingo 1 de noviembre su podio masculino con dos argentinos y un brasileño entre los tres mejores triatletas. Mario de Elías se consagró ganador con un tiempo de 8h27m30s, seguido por Mateo Bustos Pecaut, con 8h48m48s, y Gustavo Verona Carvalho, de Brasil, quien completó la competencia en 8h53m51s.

El rionegrino, oriundo de Allen, volvió a imponerse en territorio sanjuanino y consiguió su segunda victoria en la provincia. En tanto, Bustos Pecaut, nacido en Laprida, Buenos Aires, llegó 21 minutos y 18 segundos después del vencedor, mientras que Carvalho cruzó la meta a 26 minutos y 21 segundos del primer puesto.

Los tres deportistas completaron los 226 kilómetros del recorrido, que comenzó con la natación en el Dique Punta Negra, continuó con el ciclismo y finalizó con la maratón, cuya llegada estuvo ubicada en la Plaza del Bicentenario.

Los tiempos de los tres mejores del Ironman Full

Mario de Elías, identificado con el dorsal 444, completó los 3,8 kilómetros de natación en 57m40s. Posteriormente recorrió los 180 kilómetros de ciclismo en 4h20m05s y cerró la maratón de 42,2 kilómetros en 3h05m49s.

Su rendimiento en ciclismo y pedestrismo fue determinante para establecer la diferencia respecto de sus perseguidores y quedarse con la clasificación general masculina.

Por su parte, Mateo Bustos Pecaut, dorsal 352, finalizó la natación en 57m39s, apenas un segundo más rápido que el ganador. Sin embargo, en el ciclismo registró 4h25m24s y completó la maratón en 3h20m55s, para alcanzar el segundo lugar.

El brasileño Gustavo Verona Carvalho, con el dorsal 112, fue el más rápido de los tres en la natación, con un registro de 56m41s. Después completó el ciclismo en 4h30m20s y la maratón en 3h22m05s, asegurándose la tercera posición.

De Elías y Bustos Pecaut repitieron los dos primeros puestos

El podio tuvo una particularidad: Mario de Elías y Mateo Bustos Pecaut ya habían ocupado los dos primeros lugares del Ironman 70.3 disputado en San Juan el 6 de abril de 2025.

En aquella competencia, De Elías se quedó con la victoria tras registrar 3h52m15s, mientras que Bustos Pecaut finalizó segundo con 3h54m42s. El tercer lugar había sido para el mendocino Martín Gallardo.

Un año y medio después, ambos argentinos volvieron a ocupar las primeras posiciones, aunque esta vez en la distancia Full, que duplicó las exigencias de natación, ciclismo y pedestrismo respecto del 70.3.

San Juan cerró un calendario histórico de Ironman

La competencia de este domingo representó el debut de la distancia completa de Ironman en San Juan y completó un calendario que incluyó tres modalidades internacionales durante 2026.

La provincia había recibido el Ironman 70.3 en marzo y el Ironman 51.50 el viernes 30 de octubre, antes de cerrar el año con la prueba más extensa.

La ceremonia de premiación del Ironman Full está prevista para este lunes 2 de noviembre, a las 11:30, en la Cervecería Ancestral, ubicada sobre avenida España, en Capital.