Argentina, Dallas, Maradona y un lugar maldito para la Selección

La Selección Argentina llega a Dallas para definir su futuro en el Grupo J del Mundial 2026 frente a Austria y Jordania. Esta ciudad estadounidense evoca el recuerdo del 29 de junio de 1994, cuando la carrera de Diego Maradona con el equipo nacional terminó de forma abrupta. El astro se enteró de su positivo en el control antidoping apenas aterrizó en el lugar, tras la victoria ante Nigeria en Boston.

El manager Marcos Franchi fue el encargado de darle la noticia mientras Diego tomaba mates con Claudia Villafañe en el estacionamiento de la concentración. En ese momento de angustia, el jugador le confesó a su esposa: "Ma, nos vamos del Mundial." Al día siguiente, la prensa ya manejaba la información y el presidente de la AFA, Julio Grondona, confirmó las sospechas al responder: "A Maradona" ante la consulta sobre el implicado.

La FIFA formalizó la situación el 30 de junio mediante una conferencia de prensa liderada por Guillermo Cañedo. Los puntos del comunicado indicaron: "Uno. Análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona, de la selección nacional argentina, ha violado por lo tanto las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidóping en el partido Argentina-Nigeria.", además de señalar que "Dos. La Asociación de Fútbol Argentino ha comunicado a la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA que retiraba al jugador Maradona de la Copa Mundial." y concluir que "Tres. En vista de esta decisión, la FIFA estudiará los aspectos disciplinarios de este caso después de la Copa Mundial. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jugador Diego A. Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística."

En una habitación del hotel Sheraton, rodeado de allegados y periodistas, Maradona brindó una entrevista histórica a Adrián Paenza. Conmovido, el capitán expresó: "No entiendo nada, ¿viste? Yo le decía a Marcos que quiero salir a correr, quiero volar, no sé, no sé lo que hacer. Porque me preparé muy bien para este Mundial, muy bien, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y después del partido corrí 10 kilómetros. Y me duele mucho porque me cortan las piernas. Porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué, fui y le dije a la jueza: 'Sí, me drogué, ¿qué hay que pagar?'. Y lo pagué. Fueron dos años durísimos de ir cada dos o tres meses, o cuando me llamaba la jueza para hacerme rinoscopia, el pis... pero así no lo entiendo. No lo entiendo porque no tienen argumentos, no, no... Yo creí que la justicia iba a ser buena. Conmigo me parece que se equivocaron."

Sobre el origen de la sustancia, el deportista aseguró: "Mirá, apareció... no sé por qué apareció, quizá por un descuido nuestro, pero... no es todo lo que se pueda llegar a hablar o a decir, como se estará diciendo, de que me drogué para jugar. No, Adrián, juro y recontrajuro por mis hijas que no me drogué. Que, claro, el tema pasa porque si yo llego a esta condición no necesito drogarme para jugar. Si yo entreno como entreno, ¿qué necesidad tengo de buscar una droga, decime? ¿Qué necesidad tengo si tengo a Fernando, si tengo a todos? No quiero dramatizar pero creeme que me cortaron las piernas, me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío..."

Esa tarde, sin su máxima figura, Argentina cayó 2-0 contra Bulgaria en el estadio Cotton Bowl. Aquella jornada selló el destino del equipo en ese torneo y marcó la despedida definitiva de Maradona de las canchas con la camiseta albiceleste. Hoy, el plantel actual busca escribir un capítulo diferente en la misma tierra donde ocurrió el mayor drama futbolístico nacional.