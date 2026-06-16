La Selección Argentina iniciará la defensa del título mundial en el Mundial 2026 frente a Argelia, en un partido que marcará el estreno del Grupo J, donde también aparecen Austria y Jordania.

El conjunto africano, conocido como “Los Zorros del Desierto”, se presenta como un rival que combina velocidad, dinámica y presión alta. Bajo la conducción del entrenador Vladimir Petković, Argelia modificó su esquema en los últimos años, pasando de un sistema más conservador a un 4-2-3-1 con mayor protagonismo en ataque.

El equipo busca dañar principalmente por las bandas, con transiciones rápidas y circulación directa. Este estilo obliga a sus rivales a mantener un control permanente de los espacios laterales, una de las claves que deberá ajustar el conjunto de Lionel Scaloni en el debut mundialista.

Entre sus principales figuras aparece Riyad Mahrez, ex jugador del Manchester City y referente del equipo. Con experiencia internacional, es el encargado de generar juego ofensivo y aportar desequilibrio en los últimos metros.

Otra de las piezas importantes es Ibrahim Maza, mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen. Con capacidad para moverse en espacios reducidos, aporta creatividad, llegada y lectura de juego en campo rival.

El tercer nombre destacado es Amine Gouiri, delantero del Olympique de Marsella. Con técnica y movilidad, puede desempeñarse como referencia de área o retrasarse para participar en la elaboración de juego.

Argentina, por su parte, analiza variantes en defensa debido a algunas dudas físicas en el plantel. La posible formación incluye a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Valentín Barco; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El debut ante Argelia será el primer paso de la Albiceleste en su objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y avanzar en un grupo que completa su primera prueba exigente desde el inicio del torneo.