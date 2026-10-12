En la antesala del estreno en la fase de grupos, el combinado nacional se prepara para enfrentar a un rival de gran nivel. Desde el plantel destacan la responsabilidad de portar la camiseta albiceleste, la ilusión de llegar a lo más alto y la incorporación de nuevos talentos al equipo.

A pocas horas del esperado salto a la pista para el debut en los World Skate Games, la selección argentina de hockey sobre patines se encuentra totalmente concentrada para afrontar su primer compromiso en la fase de grupos frente a Francia.

Consciente de la dificultad del estreno, el referente nacional analizó al rival de turno: “Empezamos un Mundial otra vez con un rival muy, muy difícil que tiene, me imagino, las mismas expectativas que nosotros”, contó a DIARIO HUARPE.

El plantel llega con la máxima ilusión y el compromiso inalterable que demanda defender los colores del país. Al respecto, remarcó la mentalidad con la que afrontan el torneo: “Venimos con la ilusión de llegar a lo más alto; obviamente que en una semana tenemos muchos partidos por delante, así que esperemos ir de menos a más y poder llegar a las instancias finales de la mejor manera”.

Renovación en el plantel y palabras de apoyo para el “Mati” El camino hacia este mundial también estuvo marcado por movimientos de última hora en la conformación del equipo.

Entre ellos se destacó la reciente incorporación de Giuliano Giuliani, un nuevo joven valor que se suma para aportar frescura y recambio al seleccionado. Sin embargo, la previa también dejó un sabor amargo debido a una baja sensible en el vestuario: el golpe anímico que significó la lesión del “Mati”, a quien le enviaron fuerzas y deseos de una pronta recuperación. “Para nosotros fue un golpe duro lo del Mati; desde acá le mando saludos, le deseo una pronta recuperación. Él ya ha demostrado lo que es pasar por momentos así”, expresó, destacando que el jugador ya se sumó a la delegación para acompañar al grupo.

Un rival que ha crecido a nivel internacional Al evaluar las fortalezas del seleccionado europeo, el referente argentino advirtió que el conjunto galo ya dejó de ser una sorpresa en el concierto internacional: “Es un rival muy duro que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos mundiales y en los últimos europeos; viene creciendo mucho”.

Por este motivo, remarcó que el equipo está preparado para dejarlo todo en la pista desde el primer minuto y buscar un arranque ganador en la cita ecuménica.